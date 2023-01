Junqueras sobre la pitada: «Es normal que haya gente decepcionada»

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha tratado de quitar hierro a la lluvia de pitadas y abucheos que recibió ayer en la manifestación independentista convocada contra la cumbre España-Francia. Junqueras ha afirmado este viernes que «no le sabe mal» lo que ocurrió en la protesta secesionista, en que se convirtió en el protagonista por ser blanco de los insultos de los simpatizante de Puigdemont. «Me parece muy bien que cada uno pite a quién quiera. Es normal que haya gente decepcionada, triste y enfadada», ha afirmado en Rac1.

Manifestantes de la concentración pitaron y llamaron «traidor y «botifler» al líder republicano. «Junqueras, traidor, te queremos en prisión», fue una de las frases que tuvo que escuchar antes de abandonar la protesta antes de que acabara. Este extremo, no obstante, ha dicho que ya lo tenía previsto, porque tenía un compromiso. El líder independentista, que estuvo cuatro años en prisión y más tarde fue indultado, entiende el enfado de una parte del nacionalismo porque el movimiento independentista aún no ha conseguido sus objetivos como es consumar la secesión, aunque también ha matizado que no es lo mismo pitar, que insultar o amenazar. «Como sociedad habría que diferencia entre pitar, insultar o amenazar», ha asegurado.

Junqueras mantiene el rumbo y sigue defendiendo que la reforma del Código Penal pactada con el Gobierno supone un avance en la desjudicialización. No es la reforma que ERC hubiera aprobado, pero ha señalado que el texto penal actual es mejor que el que había hasta ahora. El presidente de ERC ha confiado que los líderes independentistas que están pendientes de juicio por el 1-O, entre ellos Josep Maria Jové, podrán evitar ir a la cárcel gracias a la reforma del Código Penal. «La rebaja es sustancial», ha defendido. «No es todo lo que queremos conseguir, pero forma parte del camino», ha dicho. En la parte de Junts, acusan a ERC de haber pactado con el Gobierno una reforma legal que lo que busca es allanar el terreno para la extradición de Puigdemont. Muchos de los gritos que escuchó ayer Junqueras iba en este sentido.

«Hay que seguir trabajando para construir la república que queremos», ha afirmado. Eso sí, ha advertido de que ni los hombres y mujeres con toga ni quienes «legítimamente» quieren pitarle no serán un «inconveniente para continuar trabajando para todos». Para alcanzar la independencia, «es mejor trabajar para conseguir resultados (en referencia a la sedición y la malversación) que no solo sentir dolor», ha espetado a quienes le insultaron y en una velada crítica a Carles Puigdemont. A su juicio, los poderes del Estado buscan dividir el independentismo y por tanto cree que es tarea del movimiento trabajar para evitar esta desunión.