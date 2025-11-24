Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 24 de noviembre de 2025
El expresidente catalán Jordi Pujol durante un homenaje. EFE

El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña

La Audiencia abre la vista con la duda sobre si el expresident será exonerado deser juzgado por su esta do de salud

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 24 de noviembre 2025, 06:29

Comenta

Más de diez años después de que Jordi Pujol provocara un terremoto en la política catalana, al confesar que estuvo décadas sin declarar una fortuna ... oculta en Andorra, llega el juicio contra el expresidente de la Generalitat y contra sus siete hijos. Será un juicio a la saga, pero también a toda una época, la del poder casi absoluto de Pujol en Cataluña durante sus 23 años de presidencia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  3. 3 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  4. 4 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  5. 5 Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»
  6. 6 La inflación y el pago por adelantado marcan las comidas de navidad este año en Canarias
  7. 7 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad
  8. 8 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  9. 9 Muere un motorista tras tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  10. 10 «Ya hay niñas de 13 y 14 años en Viogén»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña

El juicio al clan Pujol por corrupción fiscaliza una era en Cataluña