La jueza de la dana reclama al parking el ticket de Vilaplana para certificar cuánto duró la comida con Mazón

El cerco sobre el tiempo que duró la comida el día de la dana entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana sigue estrechándose. La jueza que ... instruye la causa de la dana ha emitido una nueva providencia en la que reclama a la empresa del parking de la Glorieta que aporte «ticket, justificante o informe debidamente acreditado» que permita determinar la hora de entrada y salida del vehículo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024.

En el auto, la jueza da a la mercantil un plazo de tres días para que aporte la documentación, que permitirá determinar cuánto tiempo estuvo estacionado el coche. Y de manera indirecta, acreditar la duración de la comida en El Ventorro.

Vilaplana negó poseer el ticket el pasado lunes, cuando acudió a prestar declaración como testigo al juzgado de Catarroja. «No lo tengo porque fue hace un año. Le dije a mi amiga que fuera al parking a conseguirlo, pero no se lo dieron», fueron sus palabras.

Vilaplana se mostró sin embargo plenamente colaborativa ante la jueza con esta cuestión. La periodista no mostró inconveniente en dar la matrícula de su coche para que la jueza pidiera el resguardo de manera oficial a la empresa. Incluso se mostró dispuesta a consultar la franja temporal con su banco, ya que el importe fue abonado con tarjeta de crédito.

La jueza ha optado finalmente por la vía más directa: requerir el justificante a la empresa responsable del parking en la plaza Tetuán para acotar el tiempo que Mazón y Vilaplana estuvieron juntos, sin esperar a las gestiones que pudiera llevar a cabo la comunicadora.

Tal y como corroboró la periodista inicialmente en una carta abierta a los medios de comunicación, y confirmado luego en el juzgado que instruye la causa de la dana, el encuentro entre ambos comenzó a las 15 horas en el Ventorro y se prolongó hasta las 18.45 horas. Dichos hitos horarios no han sido desmentidos por la Generalitat, por lo que se dan por buenos. Tras la comida, Mazón acompañó a Vilaplana hasta el mencionado aparcamiento, algo que tampoco ha sido negado desde Presidencia. Durante todo ese tiempo se llevaba a cabo la negociación más álgida en el Cecopi sobre el envío del Es-Alert.

La aportación del ticket de la empresa responsable del parking, que se producirá a más tardar a comienzos de la semana que viene, acotará por completo el tiempo que permaneció estacionado el coche de la comunicadora y por ende la duración de la comida. Aún faltará por aclarar un extremo: qué hizo Mazón entre ese instante que rodea a las siete de la tarde y las 20h de ese día, instante en que llegó al Palau de la Generalitat. Alrededor de una hora que sigue en el vacío pese a que entre el parking y la sede de Presidencia apenas hay cinco minutos andando.