Archivada la denucia por la paliza a un muñeco con la forma de Sánchez: «La falta de educación no es delito»

«La falta de educación no es delito». Con esa lapidaria frase, la titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez, ha archivado la investigación sobre la protesta celebrada la pasada Nochevieja en las inmediaciones de la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz durante la que un grupo de manifestantes golpeó una piñata que con la forma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La instructora entiende que prima la liberta de expresión y la crítica política.

En el auto, la togada descarta que exista un delito de odio, como solicitaban los socialistas en su denuncia, porque, argumenta, considerarlo así sería «perjudicial para el pluralismo, la tolerancia y el espíritu que sustenta una sociedad democrática» como a su juicio es la española. «Lo que es lógico es que, dentro de un sistema de pluralismo político, aquellos que discrepan con un partido político puedan expresar su descontento de diversas formas, como agruparse frente a la sede del partido y utilizar expresiones despectivas», justifica.

Con argumentos similares, la jueza considera que «perseguir mensajes de odio está justificado cuando están motivados por cuestiones raciales, xenófobas o antisemitas, pero no cuando están dirigidos contra una institución sujeta a la crítica política, como lo es el poder Ejecutivo».

Por último, la magistrada asegura que «el acto más violento realizado por los asistentes fue golpear una piñata o muñeco de cartón que representa a una figura con apariencia de varón unicejo, con orejas prominentes y nariz larga». «En ningún caso su apariencia reproduce la imagen del presidente del Gobierno», concluye.

El auto prosigue «Quizás no esté bien visto desde un punto de vista cívico, y el lenguaje sea vulgar y soez, y evidentemente, podrían ser censurables desde esta perspectiva, pero la falta de educación no es delito. Puede ser desagradable para el aludido o sus partidarios, pero no es delito», asegura la magistrada.