Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: Pablo Rodríguez informa sobre la propuesta de AENA de subir un 6,5% las tasas aéreas
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el pasado mes de junio EFE

El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El instructor Leopoldo Puente esperará a las testificales del exgerente y una empleada de Ferraz de la próxima semana

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:12

Comenta

El juez que instruye el 'caso Cerdán' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado «en este momento» pedir al PSOE los ingresos y salidas ... de la caja del partido desde 2017 y conocer a qué cargos y/o empleados se les pagó en efectivo, como solicitó la acusación popular ejercida por el Partido Popular.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Robo con violencia en Triana: «Esto ha sido una película de terror»
  2. 2 «Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora llega vuestra hora de muerte, a sufrir»
  3. 3 Canarias, entre lo mejor y lo peor del país: dos municipios entran en el ranking de los que más delitos acumulan en España
  4. 4 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  5. 5 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  6. 6 La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire polar y Canarias ya sentencia el fin de semana
  7. 7 Último aviso a los que dan de comer a los gallos en las calles de Las Palmas de Gran Canaria: la multa puede ser de 1.503 euros
  8. 8 Declaran la urgencia de la estabilización del personal de la sanidad pública canaria
  9. 9 Atraca en el Puerto de Las Palmas uno de los sumergibles más potentes del mundo, que rechazó la oferta de Santa Cruz de Tenerife
  10. 10

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE

El juez del Supremo rechaza por ahora pedir «todos» los movimientos de la caja del PSOE