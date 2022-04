El juez pide al TSJ que impute a Oltra por los abusos de su exmarido

El peor escenario para la vicepresidenta Mónica Oltra. El titular de Instrucción 15 de Valencia ha dado por agotada la investigación que sigue para aclarar la gestión del caso de los abusos del exmarido de la consellera. Y considera que llegado este momento existen indicios «racionales y sólidos» de la participación de la máxima responsable en el supuesto intento de desacreditar a la menor víctima de los abusos.

El magistrado considera que estos hechos pueden tener relevancia penal conforme a lo resuelto por la Audiencia Provincial de Valencia y por cuanto que se estima que no resulta ya posible progresar en la investigación ordenada sin contar con la participacíón de Oltra como investigada. El juez no puede imputarla por lo que deriva el asunto al TSJ para que decida si comparte los indicios que aprecia el magistrado instructor.

«Estoy a lo que haga falta»

Antes de conocer la noticia de la petición de su imputación, Oltra había asegurado estar a lo que hiciera falta si finalmente tenía que acabar declarando en la causa relacionada con la gestión de su conselleria en el caso de su ex. «He explicado esto tantas veces que no tengo problema en declarar ante el juez. Estoy a lo que haga falta», ha señalado Oltra en relación al procedimiento judicial que investiga la gestión de su conselleria en el caso de abusos sexuales a una menor por la que fue condenado su exmarido, entonces educador social en un centro de menores. La instrucción de esta causa ha provocado que trece trabajadores del departamento que lidera Oltra estén convocados por el juzgado en calidad de imputados.

La líder de Compromís, preguntada en su día sobre si pretende acudir voluntariamente a los juzgados, indicó que «no es una cuestión que se haya tratado en el Consell y es una cuestión muy personal»; en cualquier caso, «nada de lo que yo pueda decir en juzgado no está ya dicho delante de la prensa o de Les Corts, está ya escrito y grabado. Todo está dicho y lo seguiré haciendo donde haga falta, las veces que sean necesarias y en el foro que sea». Para que eso ocurriera, en realidad, no cabe más posibilidad de que la instrucción concluya que la vicepresidenta debe ser investigada, una imputación que supondría que el juez de instrucción, que no puede investigarla por su calidad de aforada, debería hacer una exposición razonada al TSJCV y este asumir la causa«. Este escenario ya comienza a suponer una inquietud en las filas del Botánico a raíz del modo en que el juez ha decidido ampliar el número de investigados entre el personal del departamento de la vicepresidenta.