El juez ordena a la UCO que analice siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez
Presidencia ha remitido a Peinado todos los mails que le había reclamado para aclarar el papel de la asistente de Moncloa en la cátedra
Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:22
El juez del ‘caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el ... contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó: bgomez@presidencia.gob.es.
Moncloa ha remitido todo este paquete de mensajes al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien pretende aclarar con esa información si, tal y como sospecha, Cristina Álvarez, empleada de Presidencia, en realidad se ocupó durante años de gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Dado lo confidencial de esas comunicaciones, Peinado ha decidido que los investigadores expurguen el contenido de esos correos para seleccionar solo los relativos al trabajo de Álvarez y no trasladar a las partes la totalidad de esos mails.
Cristina Álvarez, que ocupaba y ocupa el cargo de Directora de Programas de Presidencia, y Begoña Gómez están acusadas en esta parte de la investigación de un delito de malversación por haber destinado presuntamente recursos públicos a la actividad privada de la mujer del jefe del Ejecutivo.
El Área de Tecnología de Presidencia del Gobierno, según la información remitida al juez, extrajo el pasado 10 de octubre todos los datos que había en la cuenta de Gómez del periodo fijado por el instructor: entre el 11 de julio de 2018, solo días después de la llegada de Sánchez al poder, y el 23 de septiembre de 2025.
