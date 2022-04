El juez exculpa al Ayuntamiento y le sitúa como perjudicado por las mascarillas

El juez que investiga el escándalo de las mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, ha mantenido este viernes al consistorio como parte damnificado en el caso. Rechaza en un auto al que ha tenido acceso este periódico la petición que había formulado Luis Medina, que solicitaba al magistrado que expulsase al ayuntamiento de la causa y dejase de ser acusación particular esgrimiendo que «si no se habían quejado a la hora de formalizar los contratos, no podían hacerlo ahora». Según la defensa del comisionista, no había prueba alguna de que la institución se haya visto perjudicada.

Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid apunta a que el consistorio sí debe tener esa condición «porque las altas comisiones de los investigados fueron ocultadas al mismo y esta ocultación supuso un perjuicio económico».

De hecho, el magistrado hace referencia a que la responsable de compras del ayuntamiento, Elena Collado, manifestó su descontento y llegó a afirmar «sentirse estafada» cuando la remesa de guantes de inferior calidad llegaron al consistorio.

Adolfo Carretero da así la razón al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y el propio ayuntamiento, que sostenía que como persona jurídico-pública de base territorial «no puede tener en ningún caso la condición de investigado en tanto que no se le aplican las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas».

El magistrado mantiene imputado a Alberto Luceño por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales, mientras que en el caso de Medina se adhiere también el delito de alzamiento de bienes.