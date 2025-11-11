Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Judith Alexandra Gonzále Portal de Transparencia

Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El letrado de la asistente de Begoña Gómez había pedido un aplazamiento porque tenía juicio y el juez ha decidido habilitar el fin de semana para que no haya solapamientos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 11:03

Comenta

El domingo por la tarde. El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha tomado otra insólita decisión y ha acordado habilitar un domingo por la tarde ... para la instrucción de la causa contra la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado ha citado a las 17:30 horas del próximo 16 de noviembre a Judith Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó el miércoles de la pasada semana por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia de Gobierno que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  7. 7 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  8. 8 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios
  9. 9 Se incendian varias palmeras en Mogán
  10. 10 «Nos jugamos la convivencia» si los canarios no valoran el negocio del turismo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada