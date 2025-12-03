El juez avisa al PSOE: la investigación sobre los pagos en 'cash' se extenderá a todas las personas del partido

Una investigación 'total'. La Audiencia Nacional va a poner bajo su lupa todos los pagos en metálico a todas y cada una de las personas ... que ha recibido dinero de la caja central del PSOE entre 2017 y 2024, desde Pedro Sánchez hasta la última secretaria. La investigación del juez Ismael Moreno, el instructor del llamado 'caso de los sobres' -según ha aclarado el propio magistrado al partido- por tanto, no se va a limitar ni mucho menos, tal y como pretendía la formación que lidera Pedro Sánchez, a los pagos «sin respaldo documental» entregados a José Luis Ábalos y Koldo García, que fueron los que originaron esta causa.

Ismael Moreno ha contestado al PSOE que no procede la aclaración de la providencia del pasado 26 de noviembre en la que dio diez días al partido para remitir «la relación de pagos en metálico realizados durante el periodo comprendido entre el año 2017 y el año 2024» por esta formación política. El magistrado entiende que esa frase es suficientemente clara. O sea, que Ferraz tiene que mandar en cuestión de días la relación de todos los pagos en 'cash' de esos ocho años, «con independencia del destinatario». «Es decir», abunda el instructor para no dejar margen de duda a los responsables de Ferraz, el PSOE tiene que remitir en tiempo récord a la Audiencia Nacional «los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos» referidos a «todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios», que hayan recibido dinero en metálico de la caja del cuartel general del PSOE en Madrid.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional hace suyo punto por punto el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que la resolución del órgano judicial es «suficientemente clara, sin que contenga algún concepto oscuro, no cabiendo extender la misma, como pretende el solicitante, que tal requerimiento se extienda solo a las personas investigadas en la Causa Especial 20775/2020 (Ábalos y su exasesor) seguida ante el tribunal Supremo como pretende en el presente procedimiento».

Y ello, añadía el representante del Ministerio Público, porque dicha información (no en cuanto al soporte documental) ya fue facilitada y no tendría sentido solicitarla nuevamente si ya consta en las actuaciones.

En su auto, el juez considera que la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la diligencia se estima pertinente y necesaria, «teniendo en cuenta que la información aportada por la unidad policial actuante en el informe policial del pasado 8 de octubre y que de la prueba testifical practicada en el Tribunal Supremo no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE dispondría en su sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios; que esta forma de pago no era infrecuente».