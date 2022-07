Juanma Moreno, elegido para un segundo mandato como presidente de la Junta de Andalucía

El Parlamento de Andalucía ha elegido a Juanma Moreno para un segundo mandato como presidente de la Junta de Andalucía. La candidatura del presidente en funciones, que tomará posesión de su cargo este sábado una vez que el nombramiento sea rubricado por el Rey, salió adelante con los 58 votos del grupo parlamentario del Partido Popular, que obtuvo una holgada mayoría absoluta el pasado 19 de junio, la abstención de Vox y el rechazo del PSOE y los grupos de la izquierda. Se contabilizaron 58 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones, ya que un parlamentario de Vox estuvo ausente de la votación.

Moreno reconoció su emoción al ser reelegido en el cargo y aseguró que cumple un sueño que albergó desde muy joven. «Para mí es un sueño hecho realidad y además disfrutar del cariño y el respaldo de una parte muy importante del pueblo andaluz». Aseguró que también supone asumir una gran responsabilidad. «Es una responsabilidad que me abruma y me inquieta porque sé que van a venir momentos muy difíciles, de muchas complejidades, y sé que no tengo varitas mágicas», señaló. Sobre los próximos pasos a seguir, adelantó que va a hacer «el mejor gobierno posible para que podamos amortiguar los problemas que tendremos en el futuro».

La segunda etapa de Juanma Moreno al frente del Gobierno andaluz se inicia con un escenario muy diferente al de 2019, cuando consiguió convertirse en el primer presidente no socialista de Andalucía tras firmar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y obtener el respaldo parlamentario de Vox. En aquella ocasión, su candidatura obtuvo el respaldo de 59 diputados, uno menos que ahora, pero a diferencia de entonces se vio obligado a mantener el equilibrio con su socio de gobierno y con su socio parlamentario. Ahora, tras conseguir el mejor resultado electoral de la historia para su partido en Andalucía, cuenta con las manos libres para tomar decisiones sin condicionantes, tanto en la conformación de su gobierno como a nivel interno en su partido.

La primera muestra de ello se verá el próximo lunes, cuando dé a conocer la composición del nuevo gobierno, un asunto sobre el que ha mantenido un absoluto hermetismo y en el que ha dejado en claro que será producto de decisiones adoptadas sin condicionamientos ni presiones internas o externas.

En la sesión de este jueves, en la que confrontó con los portavoces de todos los grupos, el presidente intentó dejar en claro cuál es la impronta que le quiere dar a su segundo mandato. Ofreció diálogo a todos, se mantuvo firme en la defensa de los principales puntos esenciales de su programa de gobierno -con la nueva rebaja fiscal en primer plano- y se mostró especialmente cómodo situándose en las posiciones centristas que lo llevaron a conseguir una mayoría absoluta gracias a la confianza de votantes de las más variadas procedencias.

El formato de la segunda jornada de la sesión de investidura, en la que confrontó posturas con los portavoces de todos los grupos, le resultó ideal para fortalecer esa imagen de moderación, con continuas llamadas al diálogo, la reivindicación del disenso parlamentario como expresión de la pluralidad de la sociedad andaluza y la búsqueda de coincidencias con todos los grupos, lo que incluso le llevó a reconocer una posible conjunción de diagnósticos con la portavoz de Adelante, Teresa Rodríguez, sobre los problemas de la comunidad autónoma. «Si nos encerraran en habitaciones separadas para decir cuáles son los problemas de Andalucía posiblemente escribiríamos diagnósticos coincidentes en un 90 por ciento, pero tendríamos diferencias en cuáles son los soluciones a esos problemas».

El presidente también reivindicó la pluralidad a la hora de confrontar con la portavoz de Vox, Macarena Olona, a quien le negó que el amor a España o el respeto a los símbolos nacionales sean patrimonio de la derecha. «Conozco muchísima gente progresista y de izquierdas que ama a España y enarbola su bandera», le dijo en su turno de réplica.

También en esa parte del debate, cuando confrontó con la portavoz del partido de Abascal sobre el cambio climático, criticó lo que considera utilización de este problema global por parte de la izquierda con fines ideológicos.

El presidente también reivindicó la buena sintonía entre los diputados y la cortesía que impera en el Parlamento como parte de la identidad política andaluza y pidió que sirva de ejemplo para el conjunto de España. «Hoy hemos dado una lección política para el conjunto de España, creo que muy pocos parlamentos de España, y desde luego no en las Cortes Generales, se ve un clima de serenidad y sensatez como hemos vivido en Andalucía», dijo el presidente, que lo calificó como el ejemplo de una política «útil, educada y correcta que debemos exportar al resto de España».