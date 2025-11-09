Las izquierdas encaran en Extremadura la primera cita electoral con alianza IU-Podemos

Los partidos que forman parte del espacio político de la izquierda alternativa vuelven llegar al nuevo ciclo electoral con los deberes sin hacer. Sumidos en ... rencillas internas, el adelanto de los comicios extremeños al 21 de diciembre decretado por la presidenta popular María Guardiola ha reactivado las negociaciones para formar listas unitarias que los escándalos de corrupción que rodean al PSOE habían dejado en un segundo plano en la estrategia política de todas estas formaciones. Con estas urgencias, ha pesado más el pragmatismo que las rivalidades y Podemos e Izquierda Unida, cuya relación se ha visto mermada durante la legislatura, volverán a compartir listas junto a Alianza Verde en estos comicios.

La coalición ya se presentó en 2023 bajo la marca Unidas por Extremadura y cosechó cuatro asientos en el Parlamento de Extremadura. Un botín nada desdeñable tras el escenario de derrotas que supuso, para estas organizaciones, el pasado ciclo electoral, que culminó con la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar y el cuestionamiento de su partido como 'nave nodriza' de las izquierdas. Estos asientos parlamentarios, además, suponen uno de los pocos reductos de poder territorial que aún atesoran los morados. «La mejor candidata y la mejor candidatura son Irene de Miguel y Unidas por Extremadura», reitera la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, al ser preguntada por las alianzas extremeñas. Una consigna que comparte palabra por palabra el líder de IU, Antonio Maíllo.

A falta de que las bases de estas organizaciones refrenden la unidad, hay una incógnita incómoda: el papel que jugará el partido de Díaz. Movimiento Sumar fue creado para aglutinar bajo una marca al resto de organizaciones situadas a la izquierda del PSOE, pero ahora ve como su escasa implantación territorial más allá de Madrid le relega a ser mero espectador en esta contienda.

Los magentas aún no han tomado una decisión sobre si entrarán a formar parte –de forma minoritaria– de la candidatura o se presentarán con otras siglas –algo poco probable dadas las eventuales consecuencias–. Por ahora muestran en privado sus «simpatías» con Unidas por Extremadura. Defienden, además, que la vicepresidenta segunda es «un gran activo» de cara a los electores de izquierda. Por lo que no descartan que se implique de lleno en la campaña.

De urna en urna

En su segunda asamblea –que tuvo que ser retrasada de diciembre a marzo tras el escándalo provocado por la dimisión de su entonces portavoz parlamentario Íñigo Errejón– Movimiento Sumar reflejó en su propuesta política «no dejar las alianzas para última hora». Si en Extremadura han quedado en fuera de juego, en los otros dos comicios que, en principio, se celebran en 2026, Andalucía y Castilla y León, es Podemos la que rehúsa entrar a formar parte de listas unitarias con Izquierda Unida o los magentas, preludiando las difíciles negociaciones para reeditar una eventual coalición para las próximas generales, a diferencia de lo que ocurrió, aunque a regañadientes, en las del 23-J, donde el espacio salvó los muebles. Ahora las organizaciones que forman parte de este espacio político se han propuesto «acelerar» las conversaciones para tener un modelo cerrado antes de fin de año.

En Andalucía, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo ya han registrado como partido político la marca Por Andalucía, que fue con la que estas organizaciones concurrieron junto a Podemos y Alianza Verde a las autonómicas andaluzas de 2022, donde obtuvieron cinco escaños.

Los morados, por ahora, no se adhieren a esta lista. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, adelantó que su formación celebraría a principios de noviembre sus primarias internas para elegir sus candidatos a los comicios andaluces. Una cita para la que garantizó que habrá «papeleta» de su partido, con independencia de que concurra en solitario o en coalición.

En el caso de Castilla y León, donde los comicios están señalados en el calendario para el 15 de marzo, el escenario de ruptura parece más claro. Podemos mantiene el rechazo a repetir junto a IU la coalición que sellaron en 2022 y que permitió precisamente a Fernández conseguir un asiento en las Cortes regionales, que aún mantiene. Una hoja de ruta que, pese a la excepción en Extremadura, los morados planean mantener hasta las generales.