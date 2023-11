Isaura Leal vuelve a equivocarse al pronunciar el apellido de Herminio Rufino Sancho Íñiguez

El diputado del PSOE Herminio Sancho ha vuelto a convertirse en protagonista involuntario durante la votación en la segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez. Isaura Leal, secretaria de la Mesa del Congreso -y también socialista- ha vuelto a equivocarse, como ya hizo en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo a l pronunciar el apellido de su compañero de partido. Leal ha leído «Íñigo» en lugar de «Iñíguez», su segundo apellido.

La secretaria de la Mesa ha corregido su error y Sancho ha respondido afirmativamente. Un voto al que han seguido varios aplausos, ya que el diputado por Teruel se equivocó al votar en la votación del candidato popular en septiembre. En aquella ocasión, Sancho respondió 'sí' cuando Leal también leyó mal su apellido, cambiándole el 'Sancho' por 'Sánchez'. . Ante el murmullo y darse cuenta de su error, el diputado corrigió su voto. Todo ocurrió por un mal pronunciamiento de su apellido y una confusión: «Decía 'sí' a Sancho, pero el voto era 'no'».

Se da la circunstancia además que el parlamentario aragonés ha sido agredido este jueves por la mañana en las inmediaciones del Congreso de los Diputados poco antes de comenzar la segunda jornada de la sesión de investidura, según ha adelantado Heraldo de Aragón. El parlamentario se encontraba desayunando en el bar el Barógrafo, en la calle Príncipe, 10, a unos 350 metros de las Cortes, pero fuera ya del perímetro de seguridad. Junto a Sancho estaban los también diputados socialistas María Luisa García Gurrutxaga (Guipúzcoa), Daniel Senderos (Álava) y Vicent Sarrià (Valencia).

Sobre este hecho se ha referido Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso durante su intervención: «Salen a protestar no por la amnistía sino porque las urnas no les han permitido gobernar». «Alimentan a los fascistas y feministas que asaltan las sedes socialistas y a los que esta misma mañana han acosado y han lanzado huevos a diputados de esta Cámara. No nos van a callar», ha dicho. Tras estas palabras, Sancho ha sido ovacionado.