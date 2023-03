Líderes territoriales de Podemos confirman su asistencia al acto de Díaz pese a la directriz de Belarra

La negociación entre Podemos y Yolanda Díaz para la integración en un proyecto común para las generales ha entrado en fase de turbulencias. Pese a que las número uno y dos del partido morado, Ione Belarra e Irene Montero, mantienen su negativa a asistir al acto del domingo en el que la vicepresidenta segunda lanzará su candidatura si no se alcanza antes un pacto sobre primarias abiertas, algunos líderes regionales de la formación rompen filas y ya han confirmado que estarán presentes en la cita. Se trata de Begoña Alfaro, coordinadora de Podemos Navarra, y Borja San Ramón, secretario general en Galicia, que estará acompañado del diputado de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino.

Alfaro, que además encabezará la coalición que en Navarra agrupa a Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Equo y un grupo de independientes, hizo un llamamiento a que «se rebaje el nivel de enfrentamiento». También señaló que «no hay otro proyecto posible que no sea el de Yolanda Díaz con todas las fuerzas de progreso apoyando por detrás, y cuando digo todas las fuerzas me refiero a todas».

Si la dirección del partido morado mantiene la intención de no acudir al acto de la vicepresidenta, el evento podría convertirse, por tanto, en toda una prueba de lealtad hacia una facción u otra dentro del espacio. Desde Podemos explican a este periódico que la directriz, si no se cierra un acuerdo de mínimos con Sumar, es la de no acudir al acto de Díaz, pero no concretan si existe o no una orden directa de Belarra a sus cuadros.

Apoyos públicos

A ellos se les suman las numerosas muestras de cariño y apoyo publicas al proyecto de la líder gallega por parte de otros dirigentes de Podemos. Entre ellas, la de mayor jerarquía llegó de la mano del vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, que aunque no podrá asistir a la cita por motivos personales exhibió este miércoles su apoyo a la plataforma de la vicepresidenta.«Todo mi apoyo a Yolanda Díaz en la presentación de Sumar. Solo con el acuerdo y el concurso de todas las fuerzas progresistas lograremos otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía», publicó en sus redes sociales. Un mensaje que fue contestado por la propia Díaz con un agradecimiento.

Mientras las conversaciones entre Podemos y Sumar siguen congeladas desde el lunes por la noche, la vicepresidenta segunda aprovechó su paso por el Congreso para asistir a la sesión de control al Gobierno para pedir públicamente a Belarra que acuda el Domingo de Ramos al polideportivo Magariños de Madrid, donde tendrá lugar el acto final del proceso de escucha de Sumar y en el que estarán presentes representantes de otras formaciones llamadas a concurrir en un frente amplio como IU, Más País o Compromís, entre otros. La líder gallega hizo un llamamiento «a todo el país a sumar a favor y, por supuesto, a todas las fuerzas políticas que, a día de hoy, son muchísimas» e insistió en que le gustaría que al acto asistieran «muchas personas de Podemos y, sobre todo, su secretaria general», haciendo referencia a la también navarra Ione Belarra.

En el mismo escenario, horas más tarde, Irene Montero lanzaba un ultimátum al equipo de Díaz para que acepten la propuesta de mínimos que le ofrecen desde Podemos, las primarias con un nuevo censo abierto a toda la ciudadanía. «Está en manos de Yolanda Díaz », zanjó. Sobre la posibilidad de ir al acto y dejar para más tarde un pacto específico de alianza electoral, la ministra de Igualdad insistió en que su partido lleva meses y «debe cerrarse ya».