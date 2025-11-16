Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Judit Alexandra González, en un acto oficial en Sevilla este verano con el matrimonio Sánchez-Gómez Efe

Inédita sesión judicial esta tarde de domingo: Peinado interroga a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El juez del 'caso Begoña' también tomará declaración hoy a tres testigos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:37

Inédita sesión judicial la de este domingo por la tarde en los juzgados de plaza de Catilla de Madrid. El instructor del 'caso Begoña Gómez', ... Juan Carlos Peinado, ha citado a las 17:30 horas a Judit Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa a la que imputó por malversación el pasado 6 de noviembre por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

