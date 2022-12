El independentismo radical se moviliza a medio gas contra la reforma del Código Penal y contra el Govern La protesta visualiza el cisma en el secesionismo: acuden a la manifestación del 6-D Junts, CUP y la ANC, pero no ERC y Òmnium Cultural

Varios miles de personas (4.500, según la Guardia Urbana, y 10.000 de acuerdo a las cifras de la organización) se han manifestado este martes, en Barcelona, contra ERC, contra el Govern y para mostrar su oposición al pacto suscrito por los republicanos con el Gobierno para reformar el Código Penal. La protesta, convocada por la ANC, se ha celebrado en la plaza Sant Jaume, frente a la sede de la Generalitat, y no frente a la Delegación del Gobierno, para visualizar el rechazo que provoca en una parte del independentismo, el más radical, la estrategia de diálogo de Pere Aragonès, que a cambio de dar estabilidad al Ejecutivo central con los 13 diputados de Esquerra, ha sentado al Gobierno a la mesa de diálogo y ha conseguido los indultos a los presos del 'procés', que se derogue el delito de sedición y se reforme el de desórdenes públicos. En la manifestación se han quemado libros de la Constitución y se han escuchado gritos de «Aragonès, dimisión» y «fuera el Govern colaboracionista». La cita ha llenado la plaza Sant Jaume, pero la asistencia ha estado a años luz de las grandes marchas del nacionalismo catalán. El independentismo está enfrentado y muy desmovilizado.

Los convocantes rechazan la reforma del Código Penal pues creen que la supresión del delito de sedición no es tal, sino un mero cambio de nombre y temen que la justicia tenga más herramientas legales para perseguir las protestas secesionistas y hasta pueda condenar con penas más graves delitos provocados por una multitud. También acusan a Aragonès de haber ofrecido la cabeza de Puigdemont a cambio de la de Marta Rovira.

La marcha ha recorrido el centro de Barcelona y ha contado con la plana mayor de Junts, con Laura Borràs y Jordi Turull a la cabeza, y de la CUP. En cambio, no ha habido representantes de la dirección de Esquerra ni de Òmnium. La plataforma nacionalista está en contra de los cambios legales acordados entre el PSOE y ERC, pero ha preferido no acudir a la cita para no alimentar la «confrontación» entre independentistas. El cisma es absoluto en el secesionismo. Por un lado, el Govern, ERC y Òmnium. En la trinchera de en frente, Junts, la ANC y la CUP, pero cada uno haciendo la guerra por su cuenta.

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha arremetido contra el «falso diálogo» que defiende el Gobierno catalán. «Protestamos para que la reforma no vea la luz, y aún menos si viene de un pacto del Govern con el Estado para aumentar la represión», ha señalado. «Queremos la independencia pero sobre todo hoy queremos que no tire hacia delante esta reforma que lo único que hace es aumentar las posibilidades de represión del ordenamiento jurídico español contra el independentismo», ha asegurado. A su juicio, la reforma del Código Penal «busca la represión» del movimiento independentista y lo hace además y esto lo considera aún más grave con la «connivencia y el falso diálogo de los representantes catalanes».

Declive independentista

Ya hace tiempo que el movimiento independentista se ha apartado de aquel lema que acuñó en los inicios del 'procés' de la «revuelta de las sonrisas». Ahora es todo lo contrario: lucha cainita. Ocurrió en las últimas protestas de septiembre y octubre. En la Diada, la ANC lanzó un pulso al Govern. «Independencia o elecciones», afirmó la presidenta de la entidad que durante el 'procés' aglutinó al movimiento nacionalista y que ahora amenaza con convertirse en un competidor más en las elecciones. Ni Aragonès ni sus consejeros republicanos, ni dirigentes de ERC acudieron a la protesta del 11-S.

En el aniversario del 1-O, capitalizado por Carles Puigdemont, más crispación y mal rollo entre nacionalistas. Carme Forcadell, dirigente de ERC, expresidenta del Parlament, condenada por sedición y luego indultada, fue abucheada e insultada por el público que acudió a conmemorar el quinto aniversario del referéndum ilegal. Los manifestantes reclamaron la dimisión de Aragonès. Puigdemont allanó el terreno para que su partido rompiera con ERC y saliera del Govern, lo que puso punto final a la alianza entre nacionalistas, que había sido el motor impulsor del 'procès'.

Mientras, el Govern ha celebrado este martes su reunión ordinaria del consejo de gobierno, a pesar de ser fiesta por ser el día de la Constitución. Es su forma de escenificar su rechazo a la Carta Magna. La portavoz del Ejecutivo catalán, Patrícia Plaja, ha asegurado que respeta la manifestación de la ANC, pero ha pedido unidad al nacionalismo. El Gobierno catalán se ha mostrado confiado en cerrar un pacto de Presupuestos catalanes con PSC, Junts y comunes en los próximos días.