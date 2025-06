Illa se autodescarta como sustituto de Sánchez

El Govern catalán no ha aclarado este miércoles si Pedro Sánchez y Salvador Illa abordaron el pasado viernes en la reunión que mantuvieron en la ... Moncloa un posible relevo al frente del Gobierno central o un eventual adelanto electoral. Pero el Ejecutivo catalán sí ha precisado que Illa «descarta» cualquier posibilidad de abandonar la presidencia de la Generalitat para sustituir a Sánchez. Según la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, Illa muestra un «apoyo absoluto» a Pedro Sánchez y tiene un «compromiso absoluto» con Cataluña y con la presidencia de la Generalitat. En consecuencia, Paneque ha asegurado que el dirigente socialista «descarta cualquier escenario alternativo» al de seguir presidiendo el Ejecutivo autonómico.

La portavoz del Govern ha insistido en que la reunión que Sánchez e Illa celebraron el viernes pasado fue de carácter privado y que no debe extrañar que tuviera lugar, toda vez que la relación entre los dos presidentes es «cordial», «fluida» y de «amistad». El encuentro se produjo en plena tormenta por el caso Cerdán, cuando las peticiones de dimisión de Sánchez por parte de la oposición de derechas son diarias. La cita llegó días antes del anuncio del Gobierno sobre la opa del BBVA al Sabadell. También 10 días antes de que expire el plazo para que el Gobierno y la Generalitat, y también ERC, pacten el modelo de financiación singular de Cataluña.

Una negociación que los republicanos aseguran que está muy verde, pero que el Govern insiste en que trabaja para cumplir los compromisos adquiridos para las investiduras de Sánchez e Illa. Tanto el Govern como la responsable última de la negociación, la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, han asegurado que cumplirán lo anunciado. Es decir, que trabajan con el objetivo de poder acordar la propuesta de financiación singular antes del 30 de junio. «Vamos a cumplir», ha afirmado Montero en respuesta a ERC en el Congreso. La republicana Teresa Jordà le ha replicado que el Gobierno «pende de un hilo» y que no puede permitirse el lujo de no cumplir los acuerdos. «Vamos a cumplir, tenemos un largo trayecto para la legislatura», según Montero.

Paneque también se ha mostrado confiada en llegar al objetivo pactado para las investiduras. Sin embargo, a día de hoy no hay prevista ninguna reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que es donde debería suscribirse el acuerdo de financiación. Se puede convocar de urgencia, ha aclarado el Govern. A pesar de que desde ERC aseguran que el pacto no tiene visos de cumplirse, desde el Gobierno catalán aseguran que aún hay tiempo, que muchos acuerdos se alcanzan en el último minuto y que en este caso toda la tormenta en torno a las causas por corrupción relacionadas con los socialistas no han ralentizado las negociaciones.

ERC ha apretado al Gobierno en el Congreso por los casos de corrupción, en cambio en Cataluña le ha dado su apoyo. Los republicanos y los comunes han librado al presidente de la Generalitat de tener que comparecer en el Parlament por el caso Cerdán. Lo pedían Junts y el PP.