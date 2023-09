Guerra: «Como demócrata y como socialista, pido que no hagan la amnistía»

Alfonso Guerra, también. El exvicepresidente del Gobierno se sumó este jueves a las voces del socialismo histórico que en los últimos días han alertado contra las implicaciones de una eventual amnistía a los protagonistas del proceso independentista catalán y advirtió de que, si llegara a hacerse efectiva, como reclama Carlas Puigdemont para negociar la investidura de Pedro Sánchez, conducirá a la «deconstrucción de la sociedad democrática del 78».

«Yo pido como ciudadano demócrata y como socialista que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan, porque esto es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y el perdón, la aceptación de la Transición de los viejos socialistas que estuvieron en los campos de concentración, con penas de muerte en las cárceles, el esfuerzo que hicieron en la Transición para que siga adelante el país», dijo en la COPE. «Que ahora les digan que todo aquello fue un régimen impuro me parece insoportable», añadió.

En la dirección del PSOE desdeñan la inquietud expresada ya por otros exdirigentes del partido como Felipe González, Ramón Jáuregui o el exministro Virgilio Zapatero y alegan que entre los dirigentes actuales, salvedad hecha del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no se comparte esa visión catastrofista. Pero, por si acaso, también han activado un argumentario para intentar evitar que las dudas calen, y por el que se atribuye cualquier posición crítica a una estrategia del «miedo» articulada desde la derecha.

Guerra, como González el martes, defendió su derecho a hablar. «Mi partido es el PSOE, entre otras cosas, porque muy modestamente una pequeña parte la ha reconstruido yo», dijo. «Para mí las ideas están mucho más allá de las personas que las representan en cada momento. Las personas pasan y las ideas pasan. Las instituciones -advirtió- deben permanecer».

«Me rebelo»

El exnúmero dos de los socialistas mencionó además unas recientes declaraciones del historiador Juan Pablo Fusi en 'El Diario Vasco', en las que admitía el dolor con el que vive el actual momento político. «Siento todo lo que ocurre hoy -dijo Fusi- como la derrota de mi generación». « Lo que pasa es que yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo contra esto -advritió Guerra-. Porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y lo hacen mediante la 'técnica del salchichón', a rodajitas».

«Ahora son los indultos, ahora es desaparecer el delito del Código Penal, ahora la malversación, ahora la amnistía, después vendrá la autodeterminación, el referéndum…. Y al final, ¿Qué le queda a usted? -continuó- La guitita; se la han comido entera y han masajeando a la sociedad para que vayan aceptando una tras otra».