El Govern ignora el quinto aniversario de la declaración de independencia

El Govern catalán de Pere Aragonès y de ERC en solitario ha ignorado este jueves por completo la conmemoración del quinto aniversario de la declaración unilateral de independencia. El Gobierno autonómico tenía previsto celebrar un acto institucional para recordar el referéndum ilegal el pasado 1-O, pero acabó por suspenderlo, como consecuencia de la crisis que estalló entre ERC y Junts, que acabó en divorcio. En cambio, para el 27-O, ninguna formación independentista ni las instituciones han programado nada como recuerdo de una efeméride, que a día de hoy divide al secesionismo, pues no hay consenso sobre qué supuso.

Junts y la ANC reivindican la vigencia de la declaración de independencia, mientras que ERC se ha distanciado de la vía unilateral y aboga por celebrar un referéndum negociado con el Gobierno central. El Ejecutivo central y el Govern negocian cambios en el delito de sedición. Solo un grupo minoritario del nacionalismo radical, como Catalans per la independencia, ha convocado para esta tarde una marcha con antorchas hasta el Parlament para reclamar que el mandato del 1-O sigue pendiente de aplicarse y para cargar contra los actuales dirigentes independentistas.

Guerra entre ERC y Junts

El independentismo está enfrentado cinco años después, Junts ha pasado a la oposición, y el debate no está en cómo se hace efectiva la independencia, sino en batallas internas por el poder. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha aprovechado la efeméride para cargar contra la vía de diálogo de ERC. «El acuerdo con España no era y no es practicable. No hace falta coleccionar más frustraciones confiando de nuevo en la palabra de un Estado que hace de la mentira y los incumplimientos su única política de relación con Cataluña», ha afirmado en un discurso emitido en redes sociales. «La declaración de independencia de Cataluña, votada hoy hace cinco años, marcaba el inicio de un largo e incierto proceso que sólo acabará cuando Cataluña sea reconocida como Estado independiente», ha señalado. Y ha advertido, de que cinco años después, nadie encontrará «ninguna decisión del Parlament que anule, suspenda o revoque la DUI». A su juicio, la DUI está vigente y es el único camino «realista» para culminar la separación.

La expresidenta del Parlament, Laura Borràs, presidenta de Junts, ha abogado este jueves en un tuit por «defender» la declaración de independencia. «La DUI es el inicio y no el final», ha señalado el expresidente Quim Torra. «No solo hará falta un acto democrático de ruptura, sobre todo habrá que defender la DUI de manera determinada, no violenta i sostenida», ha rematado en Twitter. La ANC ha señalado que la declaración tiene «plena vigencia legal», pero «nula efectividad» a su juicio por culpa de la falta de valentía del Ejecutivo catalán.

«Constituimos la República catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social». Hoy, hace cinco años, el Parlamento catalán aprobó la declaración unilateral de independencia. La mitad de la Cámara catalana (Ciudadanos, PSC y PP) se ausentó del hemiciclo en el momento de la votación. La votación, en secreto, no se publicó nunca en el boletín oficial del Parlament. La leyó la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y no el que era presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Tres días después fue anulada por el Tribunal Constitucional. Nadie en el Gobierno catalán ordenó arriar las banderas españolas del Palau de la Generalitat y del Parlament. Por la tarde, Mariano Rajoy pulsó el botón del 155 y por primera vez la comunidad catalana quedó intervenida por el Estado. El presidente y todos los consejeros fueron cesados de manera automática. Ninguno se resistió a la decisión.