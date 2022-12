El Govern, convencido de que habrá referéndum: «También negaron los indultos y la derogación de sedición»

El Govern está crecido y saca pecho. Tras los últimos acuerdos con el Gobierno en materia de desjudicialización, el Ejecutivo catalán se ha mostrado este martes convencido de que Cataluña celebrará un referéndum acordado con el Estado español. «Trabajamos para que haya un referéndum acordado, votaremos en un referéndum reconocido», ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del consejo ejecutivo.

Para el Govern no es un problema que el Gobierno haya cerrado este martes una vez más la puerta a la celebración de una consulta. «No se celebrará en ningún caso», ha afirmado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. «Ni amnistía ni autodeterminación», aseveró Pedro Sánchez en septiembre de 2021 en el Palau de la Generalitat, después de la primera reunión de la mesa de diálogo. La administración catalana ha desdeñado los portazos de la Moncloa a la consulta soberanista. «Estamos acostumbrados a que el Gobierno diga que no», ha afirmado Plaja. «Ha dicho no a tantas cosas, pero luego pasan otras», ha apuntado.

Plaja ha recordado que el Ejecutivo central negaba que habría indultos y hoy los presos del 'procés' están libres en la calle. También aseguraba que no derogaría el delito de sedición ni tocaría la malversación y estos cambios son hoy una «realidad», según el Govern. «Trabajamos discretamente», ha dicho. La mesa de diálogo ha dado frutos y se ha «avanzado mucho» en la desjudicialización. Por ello, la Generalitat se ha mostrado convencida de que Cataluña «volverá a votar». «Haremos realidad» que los catalanes decidan su futuro en un referéndum, ha vaticinado la portavoz del Ejecutivo de Pere Aragonès.

El día después de que ERC lanzara su propuesta de referéndum, que pasa por el modelo de Montenegro, en el que sería necesario el 50% mínimo de participación y un 55% mínimo de 'síes' para dar por buena la victoria, el Govern ha señalado que la iniciativa de los republicanos «va en línea» con la suya y tiene «puntos en común» con la que prepara el presidente de la Generalitat. Aragonès no ha hecho pública aún su propuesta, pero sí aboga por un acuerdo de claridad entre los grupos soberanistas catalanes. Esta fórmula será la que llevará a la mesa de diálogo. Pero antes quiere pactarla entre los grupos independentistas y las plataformas nacionalistas. Plaja ha señalado que Aragonès reactivará en las próximas semanas los contactos con los soberanistas con vistas a articular su propuesta de claridad. En las próximas semanas, y tras escuchar a los secesionistas, Aragonès tiene previsto «dar forma» a su acuerdo de claridad, con el que pretende reimpulsar la reivindicación del referéndum. El Govern no entra en si hace falta o no cambiar la Constitución para que sea posible una consulta soberanista. «Si hay voluntad, hay vías para hacer un referéndum», según Plaja.

La mesa de diálogo sigue sin fecha, aunque el Govern ha recordado que existe el compromiso para que se reúna antes de final de año. La Generalitat, en cualquier caso, se felicita por que «es evidente» que está dando frutos. «Estamos satisfechos» con los cambios en el Código Penal, ha señalado Plaja. Con la reforma, el «Estado tiene menos fuerza represiva», ha asegurado.

En materia de presupuestos catalanes, Plaja ha anunciado que en los próximos días habrá «buenas noticias».