El Govern cierra ahora filas con Ucrania y la UE y carga contra Rusia

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expresado este jueves al cónsul general de Ucrania en Barcelona, Artem Vorobyov, « todo el apoyo y solidaridad de Cataluña con el pueblo ucraniano y con su gobierno ante el ataque que está sufriendo por parte del Gobierno ruso presidido por Vladimir Putin». «Cataluña está junto a Ucrania», ha subrayado y ha destacado que «volveremos a demostrar una vez más que somos una tierra de acogida, reiterando nuestro compromiso de dar cobijo a todas las personas que huyen del conflicto». No hace mucho, el independentismo flirteaba con el Kremlin, pero Aragonès ha enterrado esa etapa.

El jefe del Ejecutivo catalán, acompañado de la consejera de Acción Exterior, Victoria Alsina, ha encabezado un acto de apoyo al pueblo ucraniano en el Palau de la Generalitat bajo el lema «Cataluña, Europa, con Ucrania». Además del cónsul general de Ucrania, el encuentro ha contado con la participación del cónsul general de Francia, Olivier Ramadous; el director de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y cónsules de distintos países de la Unión Europea. Al finalizar el acto, se ha colgado una pancarta en el balcón del Palau con el lema «Catalunya con Ucrania. Por la paz, la libertad y los derechos humanos».

Aragonès se ha sumado al apoyo de las decisiones que están tomando la Unión Europea, España y los estados miembros «de forma unitaria, decidida, y con toda la firmeza para hacer frente a esta situación». Pere Aragonès ha remarcado que su voluntad es «seguir trabajando con todos los socios europeos», así como con todas las instituciones en la defensa de la «democracia, de la paz, y de la independencia de Ucrania». En este sentido, el presidente ha recordado que las acciones que se están llevando a cabo tienen como objetivo «restablecer la paz, la democracia, la independencia y la soberanía de Ucrania en su territorio» .

En el acto también ha intervenido la consejera Alsina, quien ha remarcado que «las fronteras no pueden imponerse por la fuerza» y ha defendido que «los ucranianos tienen derecho a vivir en paz ya decidir su futuro libre y democráticamente, sin imposiciones» . En este sentido, ha recalcado que »los valores fundacionales de la Unión Europea resuenan hoy en Ucrania, donde millones de personas luchan por un futuro donde su libertad e independencia no sean cuestionados«. »La UE nació como un espacio de paz y valores compartidos, que representa una idea del mundo basada en la paz, la democracia y el multilateralismo« , ha añadido.

El cónsul ucraniano ha reclamado a la OTAN que establezca cuanto antes una zona de exclusión aérea en Ucrania. Solo así, ha advertido, «podemos proteger a la población civil de Ucrania y las instalaciones nucleares que tenemos en nuestro país. Si no, tendremos una catástrofe nuclear de la que sufriremos todos, no sólo los ucranianos».

División en el independentismo

La invasión de Ucrania por parte de Rusia y la respuesta europea ha dividido al independentismo. En el Govern hay cohesión y los consejeros de Junts han apoyado la posición del president de apoyar el envío de armas. Pero en cambio, en el seno de ERC se han escuchado estos últimos días voces discordantes. Mientras Aragonès amparaba que el Ejército ucraniano reciba ayuda militar española, en el Congreso, «los ucranianos tienen derecho a defenderse», dijo, el portavoz republicano, Gabriel Rufián se alineaba con las tesis de la izquierda que se opone a la OTAN. «Como antimilitarista, nunca estaré a favor del envío de más guerra a una guerra», afirmó. «Ningún arma, ningún misil, ningún tanque y ninguna guerra jamás han solucionado nada. Las guerras de paz no existen, son un oxímoron, son mentira. Solo siembran fascismo y pobreza para la clase trabajadora y poder y riqueza para los oligarcas. No a la guerra. Hoy y siempre, dijo». Rufián chocó además con unas manifestaciones del líder de su partido, Oriol Junqueras, que comparó la agresión de Rusia a Ucrania con Cataluña, como ya habían hecho dirigentes de Junts, trazando analogías con el 1-O. Rufián vio »indecente« cualquier »analogía« entre Ucrania y Cataluña que no pase por »poner en valor la palabra, la democracia, el diálogo y la democracia«.