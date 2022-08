El Gobierno pide a la derecha «rancia» que se replantee su apoyo al decreto energético

No habrá sorpresas y el Gobierno verá convalidado este jueves el decreto ley de ahorro energético gracias a sus socios de investidura que pese a dar su aval -«difícilmente se puede votar que no», reconoció el PNV- le reprochan la «falta de diálogo» y las «formas» utilizadas. Con la garantía de que el trámite estaba superado, el Ejecutivo se ha lanzado al ataque del PP, «la derecha más rancia de Europa», para tratar de moverle del 'no'. «¿Con que cara le van a decir a los ciudadanos y a sus socios europeos que no apoyan estas medidas?», ha asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que para sorpresa de los grupos ha sido la encargada de defender el decreto.

La ministra ha vuelto a criticar las «actitudes obstruccionistas y desleales» de los populares, reclamándoles «estar a la altura» y «no defraudar a los españoles». «¿Son realmente conscientes de lo que supone para una familia con dos hijos, que utilice el tren a diario, ahorrar de 600 a 1000 euros entre septiembre y diciembre? Piénsenlo bien, porque aún están a tiempo de cambiar el sentido de su voto y no defraudar a los españoles», ha asegurado desde la tribuna.

Sánchez ha hecho hincapié en la gratuidad de los trenes de cercanías y Rodalies y en la rebaja del transporte urbano. Asuntos, ha subrayado, que «deberían concitar consenso», algo que no ha podido ser, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, ha dicho la ministra, por «la derecha retrógrada y negacionista». En este punto, la titular de Transportes ha recordado a Alberto Núñez Feijóo que la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen, del Partido Popular Europeo, ha avalado y elogiado las medidas. «Les voy a pedir que recapaciten», ha insistido.

«Muchos insultos pero ni una llamada»

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha dejado claro que su partido no tiene nada que recapacitar y no apoyarán las medidas de ahorro porque son «parches» y tendrán «consecuencias negativas», aunque ha dejado claro que «para hacer cosas serias«, los socialistas sí tienen la mano tendida del PP.

Gamarra ha afeado al Gobierno que no les haya llamado para negociar ni que tampoco haya hablado con nadie para elaborar el decreto y haya empleado la vía de la «imposición». «Muchos insultos sí, pero ni una sola llamada», ha espetado y le ha pedido que «abandone la ideología y el sectarismo y piense en los españoles».

La decisión final del Gobierno de abrir el decreto para tramitarlo como proyecto de ley ha permitido ampliar los respaldos parlamentarios y asegurarse 182 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe) frente a los 159 en contra de PP, Vox, Ciudadanos, Junts, Coalición Canaria, la CUP, Foro y los dos exdiputados de UPN y el de Ciudadanos que están integrados en el Grupo Mixto.

Los socios no comulgan con las formas

EH Bildu ha justificado su apoyo al decreto por «responsabilidad» y por estar de acuerdo con sus principios, pero no con sus formas. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha advertido de que «la emergencia se está acelerando tanto y está provocando cambios a tal velocidad que, o nos movemos inmediata y decididamente, o nos vamos al carajo». Ha confirmado que su formación ha «pactado con el Gobierno» que en 2023 se revisarán al alza los objetivos de cambio climático, «para aumentar la ambición de los objetivos», así como planificar «estrategias a medio y largo plazo con todos los sectores para transformar los modelos de producción y consumo para irnos hacia energías saludables».

Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizabal ha cargado contra el Ejecutivo por haber mezclado en un mismo texto legal temas tan diversos como «las becas, las ayudas al transporte o las medidas de ahorro energético» en un solo decreto y le ha advertido de que su apoyo no está, ni mucho menos, garantizado para lo que queda legislatura. «Hoy presentan un decreto al que difícilmente se puede decir que no, pero no tienten a la suerte -ha señalado- porque algún día no va a salir».

En su turno, el diputado de ERC, Joan Capdevila, ha reciminado al Gobierno su actitud. «Lo han vuelto a hacer. En un solo texto -ha dicho- vuelven a mezclar churras con merinas». Poco después, fuentes de la formación republicana han confirmado su voto favorable al decreto, tras el compromiso del Ejecutivo, «a no dilatar su tramitación como proyecto de ley» en la Cámara baja.