El Gobierno «desmiente» que los de 2022 sean sus últimos Presupuestos

En la Moncloa no gusta que se aliente la idea de un adelanto electoral, como hace poco más de diez días hicieron al alimón, desde distintas tribunas, Pablo Iglesias e Iván Redondo, exvicepresidente y exdirector de gabinete del presidente del Gobierno. Y por la misma razón, rechazan la idea, que ha empezado a extenderse incluso entre las propias filas de los partidos de la coalición, de que los Presupuestos avalados el jueves por el Congreso de los Diputados serán los últimos de la legislatura. «Quiero desmentirlo», señaló este viernes rotunda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La especie, que desde hace semanas recorre el Congreso, se sustenta, por un lado, en el argumento de que las próximas Cuentas no podrán ya ser tan expansivas como las de 2021 y las que ahora están en tramitación y de que en un año preelectoral los socios habituales exacerbarán sus exigencias. Pero también en la idea de que no sacarlas adelante no tendrá ningún impacto para el Ejecutivo porque con una prórroga de las actuales éste podrá concluir sin problemas la legislatura, como siempre ha defendido Pedro Sánchez.

En el PSOE admiten que esa lectura es más que cuestionable y que si no fuera posible sacar adelante unos nuevos Presupuestos se abriría un tiempo de inestabilidad que no sería fácil de gestionar. El ejemplo está en Andalucía. El Gobierno de coalición del PP y Cs ya ha avanzado que prorrogará las Cuentas en vigor, después de que el PSOE y Vox tumbaran esta semana los del año próximo, pero todos los partidos asumen que Juanma Moreno tendrá que adelantar los comicios, previstos para final de 2022, como tarde, a la primavera.

Montero remarcó que, aunque «algunas formaciones» hayan trasladado lo contario, su intención es elaborar un nuevo proyecto. «El presidente del Gobierno va a agotar la legislatura y por tanto -insistió en La 1 de TVE- es bueno refrescar las Cuentas para que ese crecimiento y vitalidad que nos aportan los nuevos datos puedan llegar al conjunto de la ciudadanía». Aun así, también defendió que frente a eventuales dificultades, «lo importante ahora es sacar todo el jugo a los números que tenemos por delante», es decir, al Presupuesto ya pactado.

La ministra de Hacienda defendió, en ese sentido, que aunque haya que estar «muy vigilante» ante la elevada inflación, el proyecto de 2022 se elaboró conociendo esa «incertidumbre» y atendiendo a criterios de «prudencia». Y frente a las admoniciones de la oposición, que ve en las Cuentas «papel mojado», aseveró: «Estamos en condiciones de poder cumplirlo e incluso contar con holgura para que la tasa de ingresos pueda mejorar a lo largo del año».