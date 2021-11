El Gobierno avisa a ERC de que la ley audiovisual no podrá imponer cuotas a Netflix Moncloa asegura que los republicanos eran conscientes de ese hecho cuando anunciaron su apoyo a los Presupuestos y Rufián anuncia que su partido aprovechará la tramitación de las Cuentas en el Senado para «mejorar» el texto en el Congreso

La obligatoriedad de ofertar en catalán, euskera o gallego un 6% de su contenido no afectará a plataformas audiovisuales cuya sede no esté radicada en España, como Netflix o Amazon, y ninguna enmienda podrá cambiar ese hecho. El Gobierno avisó este martes a Esquerra Republicana de Catalunya de que, dado que esa limitación proviene de una directiva europea, no está en su mano eliminarla y apuntó a los incentivos fiscales como única vía para intentar que esos grandes operadores se impliquen en el uso de las lenguas cooficiales.

La advertencia llegó, por voz de la ministra de Economía, Nadia Calviño, el mismo día en el que el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley con el que aspira a convertir a España en un 'hub' internacional para la producción audiovisual y apenas una semana después de que los independentistas catalanes anunciaran a bombo y platillo su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado tras una dura y larga negociación sobre las cuotas lingüísticas.

Condicionantes conocidos

Fuentes del Ejecutivo aseguran que ERC era perfectamente conocedora de los condicionantes que afectaban a la norma cuando firmó su acuerdo presupuestario. El portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, no lo negó, a pesar de que, durante las semanas que duró la negociación, citó en casi todas sus declaraciones públicas como afectadas a alguna de esas empresas internacionales, que tienen sus sedes sociales en Holanda y Luxemburgo. El republicano anunció este miércoles, en todo caso, que su partido tratará de enmendar el texto de la ley audiovisual en el Congreso.

«Haremos todo lo posible para mejorarlo, tenemos herramientas para hacerlo e intentaremos que así sea», dijo tras alegar que su pacto con el Ejecutivo era en realidad «un acuerdo de mínimos». Rufián avisó así de que utilizará la tramitación de las Cuentas de 2022 en el Senado para presionar. Es un pulso político porque el Gobierno no desea que la cámara alta modifique los Presupuestos respaldados el pasado jueves en la baja para evitar que su entrada en vigor pueda demorarse.