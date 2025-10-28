Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo responde a las preguntas de la oposición
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, tras el Consejo de Ministros EFE

El Gobierno aprueba la ley que da a los fiscales la investigación penal sin el aval de Sumar y sin garantías en el Congreso

Lanza la norma en puertas del juicio a García Ortiz y ya en minoría por la ruptura de Junts. Los de Díaz se niegan a restringir la acusación popular

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Martes, 28 de octubre 2025, 12:44

El día «histórico», en expresión de Félix Bolaños, en el que un Gobierno ha dado el paso de aprobar en Consejo de Ministros el proyecto ... de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que busca «agilizar, modernizar y europeizar» el proceso penal vigente desde 1882, amenaza con quedarse en agua de borrajas en un Congreso en el que el Ejecutivo está ya formalmente en minoría tras la ruptura de Carles Puigdemont con Pedro Sánchez. Aun cuando el Ejecutivo lleva trabajando en su iniciativa desde la legislatura pasada, las circunstancias y la necesidad de seguir dando pedales a su trabajoso programa legislativo han hecho que el refrendo de este martes se consume justo después del divorcio de Junts y en puertas del juicio, este 3 de noviembre, al fiscal general del Estado por supuesta revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero es que el PSOE no cuenta, tan siquiera, con el aval de Sumar, socio de coalición.

