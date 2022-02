El Gobierno aprovecha la reforma laboral para reivindicar su moderación

El Gobierno asegura que no se ha roto nada con sus socios habituales y que seguirá teniendo con ERC, EH-Bildu o el PNV una relación prioritaria para sacar adelante su plan normativo, pero, a apenas una semana de los comicios en Castilla y León, una cita clave para marcar la impronta del nuevo ciclo electoral, exhibe su intento de sacar adelante el pasado jueves la reforma laboral con una mayoría alternativa como muestra de moderación frente a un PP echado al monte. «No puede haber una persona moderada a la que le parezca bien esa actitud», adujo este lunes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Los socialistas están satisfechos con la evolución de la campaña electoral. No tanto, admiten fuentes del partido, porque sus posibilidades de gobernar sean elevadas, que no lo son, como porque en los últimos días se ha visto a los populares sufrir para intentar mantenerse a la altura de las expectativas creadas: la posibilidad de repetir la jugada maestra planteada por Isabel Ayuso en la Comunidad de Madrid al adelantar las elecciones por sorpresa tras la fallida moción de censura del PSOE y Cs en Murcia. No ganó por mayoría absoluta pero su victoria fue tan contundente que, en la práctica, neutralizó la capaz de Vox de condicionar su Gobierno.

Bolaños defendió, en la cadena Ser, que la «tendencia acelerada» desde el verano en las encuestas apunta a que su partido está «recuperando espacio electoral» porque el votante progresista está «reconociendo» la agenda del Gobierno. Pero añadió que el PSOE también está creciendo «por el centro», en buena medida, porque los populares se lo están permitiendo. «Nosotros somos un partido socialdemócrata con un proyecto potente y sólido para transformar España que, además, vamos a acompañar con mayores derechos», presumió.

Votación «singular»

El ministro de Presidencia admitió también que la votación del pasado jueves fue un hecho «singular» y que pretende seguir contando con el bloque de la investidura para impulsar buena parte de su agenda. «Ellos mismos lo dicen -remarcó-, la mayoría natural del bloque de la investidura está estable y estamos convencidos de que quedan dos años de investidura con estabilidad». Sin embargo, alardeó de su capacidad de trascender ese bloque. «Nosotros vamos a seguir trabajando por ampliar acuerdos y derechos y hasta ahora siempre hemos logrado los apoyos necesarios, siempre».

En el PSOE recuerdan que esta no es la primera vez que ERC les ha dado la espalda. Lo hicieron en la cuarta prórroga del estado de alarma, que salió adelante gracias a Ciudadanos (tras prometer una legislación frente a las pandemias que nunca llegó) o en la votación del real decreto ley articulado para permitir a la Administración agilizar la distribución de los fondos europeos. En esta ocasión, el empeño del Ejecutivo en salvaguardar el acuerdo suscrito por sindicatos y patronal y bendecido ya desde Bruselas como hito para la entrega de las ayudas a la recuperación complicó la posibilidad de hacer cesiones a unos socios a los que previamente se había prometido la «derogación» de la reforma laboral del PP.

Si no hubiera sido por el error del diputado popular Alberto Casero, sin embargo, el jueves pasado el Gobierno habría perdido la votación porque el voto de los dos diputados de UPN que desobedecieron las instrucciones del presidente de su partido desarticuló la mayoría absoluta construida por los socialistas tacita a tacita. Bolaños adujo, sin embargo, que no se arrepiente de haberlo intentado porque no tenía otra alternativa («la mayoría natural no existía en esta ocasión», insistió) y porque su comportamiento fue adecuado. «No puedo arrepentirme de practicar el juego limpio y de confiar en que las personas que tienen que desplegar los acuerdos a los que se ha llegado sean gente decente», adujo.

Respecto a la denuncia del PP, que reclama la anulación de la convalidación de la reforma laboral por no haber permitido a Casero modificar en el Pleno el voto telemático que había emitido previamente sin que mediara reunión de la Mesa para analizar la situación, Bolaños fue tajante. «Están tratando de defender un trato privilegiado que no ha tenido nadie», zanjó.