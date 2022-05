El Gobierno se apoya en el PP para salvar la ley de seguridad nacional

El Gobierno constató hoy que el PP será su principal apoyo para aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, un proyecto denostado por la mayor parte de sus aliados parlamentarios. El intento de Pedro Sánchez de aplacar con la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a ERC y a otras fuerzas del bloque de investidura, provocó el miércoles un durísimo choque entre socialistas y populares. Un día después, el debate en el Congreso demostró, sin embargo, que, pese a todo, la herida con los socios sigue supurando y que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a dar una de cal y otra de arena.

La ley de seguridad nacional no es una ley cualquiera para los independentistas por una sencilla razón: que está pensada para dotar al Estado de los instrumentos necesarios para hacer frente a situaciones de crisis y, como dice en su preámbulo, entre otras cosas, proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos y «garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales». El enunciado es ambiguo y daría para múltiples interpretaciones. Pero durante el desafío secesionista de 2017 siempre estuvo en el debate público la posibilidad de utilizarla para impedir la celebración del referéndum ilegal porque, en principio, ante escenarios excepcionales, faculta al Ejecutivo a dar órdenes directas a todos los funcionarios del Estado, incluidos policías autonómicos y locales.

La norma fue consensuada en 2015 entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE, ya liderado por Pedro Sánchez. Entonces también se especuló con que podría utilizarse frente a desafíos como el que en ese momento protagonizaba Artur Mas porque permitía al presidente, en exclusiva, movilizar al Estado con una declaración de «situación de interés para la seguridad nacional,» sin anuencia del Congreso. Lo cierto es que Rajoy nunca lo hizo. Llegado el momento, el Ejecutivo popular argumentó que la ley estaba en realidad ideada para enfrentarse a catástrofes naturales, situaciones de vulnerabilidad energética, ataques terroristas u otras emergencias.

La reforma que ahora impulsa el Ejecutivo tampoco toca, en realidad, esas cuestiones que tanto revuelven a fuerzas como Junts, Esquerra, EH-Bildu o incluso el PNV. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se empeñó en defender durante el debate de totalidad que su único propósito es completar el texto y regular la aportación de recursos públicos y dotar al Estado de «herramientas para adelantarse a las crisis» aprovechando lo aprendido en la pandemia, en la que fue palmaria la necesidad de «reforzar capacidades» y reducir la dependencia del exterior en asuntos vitales como la producción de medicamentos o de energía. Pero de poco le sirvió.

Apelaciones a 'Pegasus'

Esquerra había presentado dos enmiendas a la totalidad del texto, una en la que pedía la derogación de la ley completa, y otra en la que reclamaba la devolución del proyecto actual. Junts registró una tercera. Y ambos partidos las defendieron de manera ardorosa con no pocas referencias al 'caso Pegasus'. «Cuando algunos Estados tienen el objetivo de terminar o fulminar algún movimiento político que molesta -argumentó la portavoz del partido de Carles Puigdemont, Miriam Nogueras- suele calificarlo de problema de seguridad nacional y entonces utilizan leyes como esta y justifican la violencia y la prisión y algo que está muy de moda que es el espionaje». La republicana Monserrat Bassa no fue menos dura. «Es un 155 encubierto. Para aprobar una ley represiva no cuenten con ERC, cuenten más bien con Vox» dijo.

Vox, sin embargo, tampoco apoyará al Gobierno. Este jueves sí voto en contra de las enmiendas de totalidad presentadas por los independentistas pero no está dispuesto a más. «En un Estado donde el Gobierno fuera leal a la ley y no sometido a intereses de golpistas y terroristas sería bueno un proyecto de ley como el que proponen -adujo el diputado Javier Ortega Smith-. Pero con uno como el de ustedes es impensable el apoyo». También Ciudadanos dio por cercenada toda posibilidad de entendimiento después de que Sánchez entregara a los secesionistas la cabeza de la jefa de los servicios de inteligencia.

Feijóo ya había avanzado la víspera que el PP sí facilitaría la tramitación de la ley y se avendría a negociarla. El diputado Juan Antonio Calleja empleó en su intervención hoy un tono muy duro y aprovechó para aducir que «es urgente que no formen parte del Gobierno aquellos que amparan actos independentistas y es vital que el presidente del Gobierno no dependa del voto de estos para su supervivencia política». Pero confirmó que los populares aspiran a enmendar la ley para acabar dando su sí.

Los peros del PP a la reforma se ciñen, fundamentalmente, a los mismos reproches que ya hizo en su momento el Consejo de Estado. El órgano consultivo consideró abusivo que como pretende el Gobierno, ante un estado de crisis se puedan imponer «prestaciones personales» sin indemnización a cualquier mayor de edad. «Queremos una Ley de Seguridad Nacional que proteja a los españoles de un Gobierno como el de ustedes. Le pido que coja la mano del PP negociemos artículo por artículo y tengamos sentido de Estado par una ley necesaria», dijo.