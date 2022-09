El Gobierno anuncia una subida selectiva de impuestos en su batalla con el PP

No será sólo el nuevo impuesto a las grandes fortunas. El Gobierno prepara todo un paquete fiscal que tendrá su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2023, según anunció hoy la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Las iniciativas serán concretadas «en los próximos días», pero fuentes gubernamentales confirman que se tratará de «subidas selectivas» y descartan, por ejemplo, una reducción del IVA para los productos básicos o la deflactación del IRPF, ambas defendidas por el PP.

El nuevo gravamen a los ricos no estaba en la agenda del Ejecutivo hasta hace poco y, de hecho, el PSOE se opuso el pasado junio a tramitar una propuesta de Unidas Podemos que pretendía crearlo. Tres meses después, los socialistas han llegado a la convicción de que llevar la confrontación ideológica con el primer partido de la oposición también al terreno de los impuestos puede ayudarlos a movilizar a un electorado poco motivado a apenas ocho meses de las cruciales elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y el anuncio de la supresión del impuesto de Patrimonio, por parte del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, la semana pasada, encendió una mecha que va ganando velocidad con los días.

Montero evitó dar destalles del plan que prepara. Sin embargo, el hecho de que en los Presupuestos no sea posible crear figuras impositivas nuevas reduce el margen de maniobra a modificaciones no excesivamente sustanciales de tributos ya existentes como el IRPF o Sociedades. Algo que, por otro lado, ya discute con Unidas Podemos en el marco de la negociación presupuestaria. Todo apunta, además, a que las medidas afectarán a las rentas más altas y no a lo que los socialistas denominan la «clase media y trabajadora, mayoritaria en este país».

«Tienen la misma vocación que nos inspira desde el primer día: proteger a la mayoría de nuestros ciudadanos, un estado de bienestar fuerte, que proporcione recursos para ayudar al sector del transporte, mecanismos de financiación para pymes o ERTES o prestación por cese de actividad... En definitiva, ser más justo con la gente pero además que nuestra economía sea más resiliente y más robusta», abundó Montero durante una comparecencia en la sede del PSOE, en Ferraz.

La ministra contrapuso estas recetas a las de una derecha «aferrada a las recetas neoliberales» y a la que acusó de incurrir en un «populismo» cuando no «vaciamiento fiscal» que, alegó, solo sirve para desmantelar el estado del bienestar.