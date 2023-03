Gamarra reivindica un PP «sin ataduras» para desmarcarse del órdago de Vox

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, reivindicó este miércoles que el suyo es un partido «sin ataduras» ni «compromisos ajenos» a su «ideario» para desmarcarse de la moción de censura de Vox, que calificó de «inútil» y frente a la que los populares se abstendrán por «respeto» a los españoles y al candidato Ramón Tamames. «Nosotros seguimos nuestro propio camino, el más amplio, para pasar de un Gobierno que resiste a otro que gobierne», aseveró desde la tribuna.

Con Alberto Núñez Feijóo ausente, su número dos defendió que la única vía para la sustitución del Ejecutivo son las elecciones, y que su partido es la única alternativa de un Gobierno «abiertamente hostil a la mayoría moderada de los españoles» y en «censura permanente». «España está esperando una alternativa y no es usted señor Tamames. No votaremos a favor por respeto a los españoles ni en contra por respeto a usted», dijo Gamarra ante el «inexplicable regalo» que le han hecho desde Vox a la coalición para «exhibir una unidad que no tiene».

La secretaria general de los populares advirtió a Pedro Sánchez que «está llegando al final de su lamentable aventura». «No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va», remarcó para dibujar un retrato poco favorable del Gobierno «más caótico, cainista e inestable de la Unión Europea». Aludió para ello a la situación económica, a la gestión durante la pandemia, a los datos de desempleo, además de criticar que las «chapuzas legislativas», como la ley el 'solo sí es sí' que ha rebajado las condenas a más de 600 agresores sexuales, se hayan convertido «en moneda corriente».

En su intervención, Gamarra acusó a Sánchez de «desprestigiar» el régimen del 78, y de haber «troceado» y «debilitado» al Estado con sus prebendas a a sus socios independentistas y denunció «la máxima degradación institucional de una democracia», por lo que entiende de intromisión en la el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía General o en el Centro Nacional de Inteligencia. Urgió, además, a convocar elecciones ya y ahorrar a los españoles un final de la legislatura «agónico».