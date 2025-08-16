Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La ministra de Educación, Pilar Alegría, a su llegada al tanatorio del expresidente de Aragón Javier Lambán EFE

El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos

Numerosas personalidades despiden al expresidente de Aragón en Ejea de los Caballeros

C.P.S.

Sábado, 16 de agosto 2025, 14:03

Decenas de vecinos y personas pertenecientes al ámbito de la política han acudido esta mañana a rendir tributo a Javier Lambán -quien falleció ayer como ... consecuencia de un cáncer contra el que llevaba luchando desde 2021- en su despedida, que ha tenido lugar en Ejea de los Caballeros -su pueblo natal-.

