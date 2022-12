El PP forzará la reprobación de Marlaska y Montero para que el PSOE y sus socios se retraten

El PP descarta solicitar una comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla y pedirá finalmente en el Congreso la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El mismo camino que ha elegido para la titular de Igualdad, Irene Montero, por los efectos perversos de la ley del 'solo sí es sí' y tras haberles acusado de «promover la cultura de la violación». «En política hay que asumir responsabilidades cuando tus actos se derivan de consecuencias que no son las que la sociedad merece, necesita y espera», afirmó este jueves la secretaria general, Cuca Gamarra, al término de la concentración que organizó a las puertas del Congreso para pedir la rectificación de la norma. Una protesta a la que se sumaron diputados de Vox, obligando al partido de Alberto Núñez Feijóo a disolver la protesta.

Diputados y senadores del PP desplegaron una pancarta en la que se podía leer 'No a la rebaja de penas por delitos sexuales. ¡Rectificación ya!'. Los conservadores culpan a la «soberbia» del Ejecutivo de no quere dar marcha atrás y advierten de que si no rectifican, además de las rebajas de condenas y excarcelaciones que se están produciendo, las personas que cometan delitos sexuales tendrán menos tiempo de pena que antes de la aprobación de la ley. «Es el momento de rectificar porque hasta ahora -remarcó Gamarra- hay 43 mujeres pero sabemos que esto acaba de empezar».

La también portavoz parlamentaria de los populares anunció que enviarán una carta al presidente del Gobierno para quejarse por las «palabras indignas» de Montero y apuntó a Pedro Sánchez como responsable último de cesarla, debido a la «alarma social» que está provocando «el goteo de rebajas de penas». «Es su responsabilidad por encima de sus acuerdos de Gobierno para seguir en La Moncloa», aseveró.

Un Gobierno «calcinado»

El malestar del PP ha ido en aumento a la vista de que el jefe del Ejecutivo no tiene intención de cesar a sus ministros ni de revisar la ley de libertad sexual a la espera de estudiar el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre su aplicación. «Sánchez está dispuesto a calcinar a todos en su Gobierno para salvarse él», aseguró Feijóo en un foro organizado por OkDiario. «El problema no son un par de ministros. El problema es el primer ministro», apuntó.

Para el líder gallego no hay «ningún límite ético o moral» en el Ejecutivo, cuyo único objetivo es que Sánchez, en su opinión, pueda «acabar la legislatura». «Se gobernó con Podemos a pesar de que dijo que nunca podría dormir con ellos en el Gobierno. Dijo que traería a Puigdemont y que tipificaría el delito de referéndum ilegal. Y todo -señaló- ha sido una gran mentira».