La expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, y Claudia Montes, presuntamente enchufada en una empresa pública por el exministro R.C

Fiscalía exige la devolución del sueldo público de Jésica, la 'novia' enchufada que nunca trabajó

Anticorrupción, que también denuncia la colocación de Miss Asturias, reclama al exministro y a su «solicito asesor» que «indemnicen solidariamente» a Ineco y Tragastec con 43. 978 euros

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:37

No solo multas millonarias por sus delitos en la trama de las mascarillas. Anticorrupción, en esta primera pieza que llega a juicio, también exige que ... José Luis Ábalos y Koldo García, quien le ayudó a enchufar a la novia' del exministro en la empresas públicas, devuelvan íntegramente los sueldos de que cobró Jésica Rodríguez sin trabajar un solo día, según ella admitió en sede judicial.

