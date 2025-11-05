Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Díez Efe

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El también fiscal Grinda se ratifica en su denuncia de que la 'fontanera' intentó sobornarle

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

El fiscal Ignacio Stampa aseguró hoy ante el juez del 'caso fontanera', Arturo Zamarriego, que Leire Díez durante la reunión que mantuvo con él el ... pasado 7 de mayo y en la que le pidió datos para tratar de boicotear las causas que salpican al Gobierno y al Partido Socialista e informaciones contra la UCO se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa, al que Díez prometió rehabilitar en la Fiscalía Anticorrupción a cambio de esa información, explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierran al baño las playas de Vargas, Melenara, San Agustín y Las Burras por contaminación marina
  2. 2 Estos son los canarios que están en la lista Forbes 2025 de los más ricos de España
  3. 3 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  6. 6 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  7. 7 Canarias se sofoca: la Aemet avisa del golpe de 34º grados y calima pero ya pone fecha de fin
  8. 8 Controlado un incendio declarado en Valleseco tras afectar a unos 2.000 metros cuadrados de vegetación
  9. 9 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  10. 10 Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»

El fiscal Stampa asegura ante el juez que Leire Diez se presentó como «emisaria del PSOE»