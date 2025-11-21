Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El expresidente Felipe González durante su discurso este viernes en el Palacio Real. EFE

Felipe González advierte, tras la entrega del Toisón, que «lo más importante es preservar la paz civil»

El expresidente del Gobierno ingresa en la orden junto a la Reina Sofía y los padres de la Constitución aún vivos: Miquel Roca y Miguel Herrero

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:39

Felipe González ha ingresado este viernes en la orden del Toisón de Oro. El que fuera presidente del Gobierno entre 1982 y 1996 ha sido ... una de las figuras de la transición elegidas por Felipe VI, junto a Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón -los dos padres de la Constitución aún vivos- y la Reina Sofía, para recibir esta distinción con motivo de la conmemoración de los 50 años de la restauración de la monarquía en España tras la muerte del dictador Francisco Franco.

