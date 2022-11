Feijoo vuelve a la senda económica y pide rescatar la desgravación por vivienda

Tras el fiasco de la negociación del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo intenta volver al debate económico con un nuevo plan para paliar la subida de los tipos de interés y aliviar la presión de las familias que más dificultades tienen para hacer frente a las hipotecas. Una propuesta que el PP prepara ya para remitir en breve al Gobierno y en la que los populares proponen recuperar la deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual y crear un fondo participado por el Ejecutivo y la banca para ayudar a las rentas medias y bajas a hacer frente a las hipotecas. «Son dos medidas justas y necesarias y que funcionarían», aseguró el propio líder del PP en un acto en Guadalajara.

Feijóo, que estuvo acompañado del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Nuñez, destacó que de media las hipotecas han subido 200 euros al mes y los préstamos variables lo han hecho en un 40%. «Ésa es la situación real, la situación de la calle», remarcó, para añadir que la política «más revolucionaria» es ser «útil» a los ciudadanos con propuestas concretas y no con aquella politica que «divide y fragmenta».

Sobre recuperar la deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual, el líder gallego defendió que «es fundamental que alguien que ha comprado su primera vivienda y tiene una hipoteca se pueda desgravar en el impuesto de la renta los intereses que está pagando por el préstamo». Una medida que el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó en 2013 dentro del plan de ajustes que aprobó para hacer frente a la crisis económica y evitar el rescate, y que en 2011 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero supimió para todos los titulares nuevos que tuvieran ingresos superiores a los 24.000 euros.

Feijóo considera que «hay dinero para tomar estas medidas», porque el Ejecutivo lleva ya un exceso de recaudación sobre lo previsto para este año de 28.000 millones de euros, que pueden utilizarse, insistió, en ayudar a las familias con rentas medidas y bajas. Exigió también a Pedro Sánchez que no haga un «traje a medida» con la sedición a los prófugos del 'procés' a cambio de «desvestir» los problemas reales de la gente. «Que no se les condene solo por ser políticos es algo que la mayoría de la gente no entiende. Hay que dar ejemplo desde la política y no hacer los delitos a medida de los políticos», aseveró, en alusión a los líderes condenados por el 'procés' y la reforma del delito de sedición que hizo saltar por los aires el pacto con el PSOE sobre el CGPJ.