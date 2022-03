Feijóo sepultará el cisma interno al dar vía libre a Ayuso

En la Puerta del Sol ven por fin la luz al final del túnel. Isabel Díaz Ayuso será proclamada presidenta del PP de Madrid en un congreso regional que se activará nada más concluir el cónclave nacional de este próximo fin de semana en Sevilla. Así se lo ha garantizado Alberto Núñez Feijóo a la dirigente madrileña, a la que ofrecerá el respaldo total de Génova tras la guerra sin cuartel que libraron durante meses Díaz Ayuso y la cúpula saliente y que acabó con el derrocamiento de Pablo Casado. «Hay voluntad de que (el congreso en Madrid) se celebre cuanto antes», reconocen desde la dirección transitoria del partido.

El conflicto entre Díaz Ayuso y Casado explotó precisamente alrededor de la organización del congreso autonómico: ella reivindicaba que fuera en marzo como tarde, mientras que el líder del PP pretendía apurar hasta finales de primavera o principios de verano.

Feijóo no quiere mantener abierto un foco de tensión en Madrid y, salvo que lleguen decisiones judiciales en la investigación en curso sobre el contrato que salpica al hermano de Díaz Ayuso y que obliguen a revisar esta postura, pondrá fecha al cónclave en cuanto coja el timón a fin de enterrar el cisma interno. Aunque, como pronto, esta cita no podrá celebrarse hasta mediados de mayo ya que debe convocarse con 45 días de antelación.

«Es prioritario concluir con el proceso congresual pendiente», insisten desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso. El principal motivo, según recalcan estas mismas fuentes, es la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, que se celebrarán en poco más de un año. Entre las funciones de la dirección que aspira a comandar la dirigente madrileña -desechadas ya terceras vías o bicefalias que impulsó la cúpula saliente para desactivar sus pretensiones- está la de elaborar las futuras listas electorales. «Nos jugamos mucho en 2023», constatan.

El PP de Madrid está ahora mismo dirigido por un gestora que fue designada de manera interina durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del partido. Ocurrió en 2018 tras la abrupta salida de Cristina Cifuentes, acorralada por el 'caso máster' y la publicación de un vídeo en el que se la veía intentando hurtar unas cremas. Para sustituirla al frente de la organización más poderosa del PP se eligió a una persona de la confianza del entonces líder de los populares, Pío García-Escudero, que ya había dirigido la organización entre 1993 y 2004, hasta la llegada de Esperanza Aguirre.

Cónclaves en cascada

La celebración de un congreso exprés en Madrid no será la excepción. Feijóo ha extendido ese compromiso con Díaz Ayuso a todas las direcciones autonómicas del partido cuya renovación quedó paralizada por las elecciones en Castilla y León, primero, y por la batalla fraticida desatada en la formación, después. El objetivo, insisten, es que «todo el partido esté renovado antes de verano». Incluso pudiendo hacer coincidir más de uno en un fin de semana, como en la época de Aznar y Rajoy, si fuese necesario.

El PP tiene alrededor de una docena de cónclaves pendientes y muchos de ellos con previsibles enfrentamientos internos. Además de Madrid, están Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Murcia. Pero ahora pueden añadirse los congresos del País Vasco, Cataluña -que se habían decidido aplazar-, Ceuta y Melilla. Salvo Madrid, donde Díaz Ayuso tiene el camino despejado, y Murcia y Asturias, donde Fernando López-Miras y Teresa Mallada repetirán en el cargo a priori sin sorpresas, el resto de liderazgos está en el alero.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que no contaba ya con el respaldo de Génova, sopesa presentar candidatura aunque ya tiene dos rivales dispuestos a plantar batalla. En Euskadi, Alfonso Alonso, que fue desplazado hace dos años por Casado en favor de Carlos Iturgaiz, presiona ya para que se celebre el congreso regional, aunque a él no se le sitúa por ahora en Euskadi. En Cantabria, la antigua dirección buscaba el relevo urgente de María José Sáenz de Buruaga aunque no encontró un posible sustituto, mientras que en La Rioja sonaba con fuerza la actual coordinadora del partido, Cuca Gamarra, que está en todas las quinielas para seguir teniendo un papel relevante en la 'era Feijóo'.

El futuro líder de los populares quiere concluir cuanto antes este proceso interno para que el partido deje de hablar de sí mismo. «No hay que hablar de políticos sino de políticas», ha aludido el propio Feijóo durante su reciente gira autonómica para presentar su proyecto.