Feijóo reivindica el «magnífico proyecto» de Ayuso y da por cerrada la crisis en el PP

Alberto Núñez Feijóo da por superada la crisis interna que culminó en el relevo de Pablo Casado y mira ya hacia el futuro con las próximas elecciones autonómicas y municipales en el horizonte. «Nos hemos extendido demasiado en cuestiones internas, y yo no le voy a dedicar ni un segundo», ha aseverado este sábado el nuevo líder del PP durante la clausura del congreso que ha entronizado a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en Madrid.

Un liderazgo que el nuevo presidente nacional comparte y avala, con un «magnífico proyecto», ha ensalzado, que deja al partido «más unido», «más firme» y «más libre para conseguir que Madrid sea más libre» . «El PP abre hoy una nueva etapa y estoy convencido de que será una etapa brillante porque hay una líder, un equipo y un proyecto para volver a merecer la confianza de los ciudadanos», ha remarcado.

Pero no todo han sido halagos. Núñez Feijoo ha puesto también «deberes» a la presidenta madrileña . El más importante, ganar las elecciones del año que viene y llegar a la mayoría absoluta que tocó con los dedos el 4-M. «Hoy hemos puesto la primera piedra para la mayoría absoluta. Isabel es la presidenta que más se parece a Madrid y por eso -ha recalcado- volverá a ser la presidenta. El objetivo del PP de España es que el PP de Madrid sea más libre». También le ha pedido, a Ayuso y a todo el partido, que se ocupen de lo importante, la economía, y no se pierdan en «debates estériles».

El dirigente gallego ha dejado claro que «ni puede, ni quiere« perder el tiempo en energías y debates que no llevan a ningún sitio. »No entraré en polémicas, no nos enredaremos en la letra pequeña de esas cortinas de humo. Yo he venido a intentar mejorar mi país, su política, sus instituciones y el entendimiento de los pueblos que conforman la nación», ha dicho.

En el acto, Díaz Ayuso ha recibido la felicitación presencial del presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, y por vídeo de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberto Metsola; del expresidente de este mismo organismo Antonio Tajani; así como del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, entre otras autoridades.