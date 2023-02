Feijóo reitera su aval a la ley del aborto sin considerarlo un «derecho fundamental» «Es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley y fuera de ella no puede producirse», afirma el líder del PP

Alberto Núñez Feijóo trató de fijar este miércoles la postura de la dirección nacional del PP sobre el aborto, después de que su respaldo a la ley de plazos la semana pasada haya generado malestar en la Iglesia y en el ala más conservadora del partido, que no esperaba ese apoyo tan «contundente». El líder gallego aseguró que el aborto «no es un derecho fundamental» porque no está recogido en la Convención de Derechos Humanos pero entiende que una mujer puede acogerse a él de acuerdo con la legislación vigente. «Es exclusivamente el derecho que tiene una mujer de acuerdo con la ley y fuera de esa ley el aborto no puede producirse», afirmó durante su visita a un centro de la Fundación Ronald McDonald, con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.

El expresidente de la Xunta reiteró así su respaldo a la ley de plazos que ha avalado el Tribunal Constitucional frente a quienes dentro del PP defienden el regreso a la ley de supuestos. «No voy a cambiar de opinión», remarcó eijóo, que insistió en que desde su partidose va a «apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad». Y, aseguró, que «no se va a coaccionar» a ninguna mujer que quiera interrumpir el embarazo de acuerdo a la legislación española.

Feijóo advirtió, además, de la necesidad de alcanzar «consensos» en esta cuestión a nivel político y social, porque alrededor del aborto «confluyen cuestiones éticas, morales o religiosas».

En un ejercicio de equilibrio político fuentes de la dirección insisten en que es «un derecho de la mujer que se ejerce de acuerdo a la ley» y recuerdan que un derecho fundamental no «limita en semanas» como hace la actual .