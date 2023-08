Feijóo llamará a Sánchez para mantener ya una reunión sobre la investidura

Alberto Núñez Feijóo llamará «en las próximas horas» a Pedro Sánchez para solicitarle una reunión dentro de la ronda de contactos que iniciará esta misma semana de cara a recabar los apoyos que le faltan a su investidura. El líder del PP quiere conocer «la disponibilidad» del presidente del Gobierno en funciones para avanzar en la «estabilidad», las «reformas» y la «recuperación de la institucionalidad» que, según los populares, necesita España.

«Creemos que los dos grandes partidos tenemos una responsabilidad tendente a a buscar esa estabilidad y a esa gobernabilidad del país. Este encuentro debería allanar un camino nuevo en la política española», aseguró este lunes el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, tras la reunión del comité de dirección en la sede nacional de Génova.

Feijóo está dispuesto a hablar con todos los partidos con representación en el Congreso, menos con EH Bildu, su línea roja porque siguen pensando que «asesinar por convicciones políticas tenía una justificació». También con los diferentes presidentes autonómicos, incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

A todos ellos, el líder de los populares les presentará «un proyecto de país» con tres grandes ejes: medidas económicas, regeneración institucional y reformas urgentes en materia de financiación autonómica, agua, garantía pensiones o reto demográfico. «Lo que tenemos claro es que Feijóo no va a ser presidente a cualquier precio. Nosotros no somos Pedro Sánchez y no vamos a vender nuestros principios», remarcó.

Sánchez aceptará el encuentro

La portavoz socialista, Pilar Alegría, adelantó que «la puerta esrá abierta» para un encuentro entre el candidato a la investidura y el presidente del Gobierno en funciones. En cualquier caso, la ministra de Educación en funciones dio por hecho que el encuentro no ofrecerá mayores resultados y Sánchez aguardará su oportunidad una vez fracase Feijóo.