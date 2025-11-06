Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo ironiza tras el anuncio de Junts: «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?»

Los populares creen que la legislatura está «acabada» y vuelven a reclamar elecciones anticipadas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ironizado con el anuncio de Junts de que va a bloquear la legislatura presentando enmiendas a ... la totalidad a 25 leyes. «¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?», ha escrito Feijóo en la red social X.

Este contenido es exclusivo para registrados

