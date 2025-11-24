Feijóo exige a Sánchez que el nuevo fiscal general tenga un mínimo de «solvencia e independencia»

Alberto Núñez Feijóo no esconde su pesar porque el nombramiento del próximo fiscal general del Estado que salga del Consejo de Ministros tendrá la «sombra ... de la degradación sanchista», pero reclamó a Pedro Sánchez que al menos cumpla «unos requisitos mínimos de solvencia e independencia». El líder del PP defiende que el relevo de Álvaro García Ortiz, que formalizó este lunes su dimisión tras ser inhabilitado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, debe ser un «jurista de reconocido prestigio» que cuente con «veinte años de experiencia» y con el «aval» del Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo y favorable sobre la idoneidad del candidato, a diferencia del ya dimitido fiscal general.

También exige que el elegido sea un perfil despolitizado, que no haya desempeñado ningún cargo político «en los cinco años anteriores». Requisitos que, el jefe de los populares recordó, están recogidos gracias a las exigencias de su partido en el acuerdo que alcanzaron en junio de 2024 con el PSOE para renovar el CGPJ y con el que el PP celebró que la Justicia española iniciase «el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos». «No habrá ya un fiscal nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista pero al menos debería cumplir estos requisitos», insistió en un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Feijóo relató que la semana ha arrancado con «la dimisión obligada» del fiscal general y vaticinó que puede acabar con la entrada de prisión del exministro José Luis Ábalos y su exayudante Koldo García si así lo decide el jueves el juez después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido revisar sus medidas cautelares al reclamar para ambos elevadas penas de cárcel de cara al primer juicio de la trama de las mascarillas. «El Gobierno está muy ocupado celebrando las excarcelaciones de unos y preparando -señaló- las encarcelaciones de otros».

La «hipocresía» del feminismo socialista

Tan ocupado, en opinión del jefe de la oposición, que «no tiene tiempo para proteger a las mujeres». Feijóo cargó las tintas contra la «hipocresía del supuesto feminismo» del Gobierno progresista del PSOE y Sumar cuando los delitos contra la libertad sexual se han disparado un 62% además de haber permitido la rebaja de las condenas de más de un millar de agresores sexuales tras la «chapuza» de la ley del 'sí es sí'. En su opinión, las mujeres en España ya no pueden esperar «nada» de un Ejecutivo conformado por el partido de Íñigo Errejón y por el partido de José Luis Ábalos.«¿Cómo van a decirle a las mujeres que son dueñas de su destino cuando en este país la mejor forma para tener oportunidades es ser la sobrina de Ábalos, la esposa de Sánchez o la mujer de Santos Cerdán?», apostilló.

El líder del PP prometió una serie de medidas para proteger a las mujeres si llega a la Moncloa tras las próximas generales. Entre ellas, el endurecimiento de las penas por delitos contra la libertad sexual que, en el caso de los extranjeros, supondrá la expulsión de España; la derogación de la ley del 'sí es sí' y «una legislación que proteja y acompañe a las mujeres de verdad». También realizará una auditoría completa al sistema de vigilancia y control anti maltrato para devolverle «la credibilidad» después de los fallos técnicos que se registraron hace unas semanas. y aprobará una ley integral de trata que persiga a más mafias y al proxenetismo, porque «sigue siendo una de las peores caras de la violencia contra las mujeres».