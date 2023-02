Feijóo dice que «no necesita insultar» a Sánchez porque ya lo hacen sus propios ministros

Alberto Núñez Feijóo eleva el tono contra Pedro Sánchez y asegura que él no necesita insultarle al hacerlo «ya sus propios ministros». El líder del PP afirma que el presidente del PSOE preside «un Gobierno de colisión, desunido, deshilachado, caduco e inmerso en una crisis permanente».

«Necesitamos un gobierno unido», ha apuntado Feijóo, «y lo que es noticia en el gobierno de España siempre son sus líos. Da igual lo que ocurra durante la semana, están garantizado los líos en el gobierno, todos los días, y a veces por la mañana y por la tarde».

El también senador ha hecho un llamamiento a poner fín a dicho Ejecutivo y el primer paso, ha asegurado, son las próximas elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El expresidente gallego ha insistido en la necesidad de un gobierno centrado en resolver los problemas y no crearlos» -como sostiene hace el de Sánchez-.

El dirigente popular ha tratado de ahondar en la brecha entre PSOE y UP a cuenta de asuntos como la guerra en Ucrania o la ley del 'solo sí es sí'. Por ello se ha preguntado que «cómo va a presidir Europa alguien que no es capaz de organizar su Gobierno para defender Europa y cómo alguien va a presidir Europa y responder ante todas las mujeres europeas alguien que no es capaz de hacer una legislación que proteja a las mujeres españolas».

Feijóo participaba en la presentación de los 313 candidatos del PP de Galicia a tal cita electoral y lo hacia en el escenario donde, hace un año, dio el primer paso para presidir los populares y poner fin al cisma que se había originado por la guerra entre el expresidente del partido, Pablo Casado, y la líder madrileña Isabel Díaz Ayuso.