Feijóo desvela que se reunió con Arrimadas en plena crisis interna de Ciudadanos El líder del PP asegura que en el encuentro no se hablaron de posibles fichajes: «no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes»

Alberto Núñez Feijóo e Inés Arrimadas se vieron las caras «hace unos días» en plena crisis interna de Ciudadanos. Así lo reveló este viernes el íder del PP en una entrevista en Antena 3, sin querer dar más pistas de un encuentro en el que no se hablaron de posibles fichajes pero en el que ambos sí compartieron «muchas preocupaciones de la deriva autoritaria del Gobierno».

El expresidente de la Xunta enmarca esta reunión en los contactos que ha venido manteniendo con los dirigentes de otros partidos que inició tras asumir el timñon del PP en abril. Ya lo ha hecho con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ultima su plataforma Sumar, con el presidente de UPN, Javier Esparza, con el líder de Vox, Santiago Abascal y con el de Más País, Íñigo Errejón.

Feijóo aseguró que había hablado con Arrimadas de la situación por la que atraviesa Ciudadanos, en pleno proceso de «reorganización interna» sin abordar posibles incorporaciones futuras como ha hecho en Badajoz con el alcalde Ignacio Gragera, que se presentará en las listas del PP en las municipales de mayo. Un fichaje que ha escocido, y mucho, en las filas naranjas, que no esconden su malestar. «Yo no vengo a hacerle OPAS a los partidos sino a ponerme a disposición de sus votantes, Y lo bueno en la democracia es que los votantes no son reos de ningún partido y pueden cambiar», justificó.

El líder conservador insistió en que al PP lo único que le interes es «ampliar nuestra base electoral» a su izquierda y a su derecha y en Génova no cierran la puerta a alianzas futuras con Ciudadanos en Cataluña para frenar la fragmentación del centroderecha. Los de Arrimadas, por el momento, rechazan la idea de renunciar a una candidatura única y más con un PP dispuesto a devorarles políticamente.