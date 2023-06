Feijóo no informará al Senado de su sueldo como líder del PP hasta después del 23-J Actualizará su declaración de bienes una vez que pierda su condición de senador, el próximo 17 de agosto, y no en una semana cómo le pide el presidente de la Cámara

María Eugenia Alonso Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Alberto Núñez Feijóo no actualizará su declaración de rentas en el Senado, y no informará por tant de su sueldo como líder del PP, hasta que pierda su condición de senador el próximo 17 de agosto -forma parte de la Diputación Permanente- y no en el plazo de una semana como le ha pedido el presidente de la Cámara alta, Ander Gil. Un plazo que los populares creen que Gil «se ha inventado» forzado por el PSOE. «Debería ser imparcial y ser el primero en cumplir la ley», aseveró el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto.

En una carta remitida el martes, el presidente de la Cámara alta emplazaba al Feijóo a actualizar su declaración de rentas en un plazo de siete días después de que el PSOE denunciase que el candidato a la Moncloa cobra un «sobresueldo» en su calidad de líder del PP, como él mismo reconoció en una entrevista en la cadena Ser, ya que estas cantidades no están registradas dentro de su ficha personal en la web del Senado. El argumento que esgrimen los socialistas es el artículo 26 del Reglamento de la Cámara, que establece que los senadores -el líder de la oposición lo es por designación autonómica del Parlamento de Galicia- están obligados a presentar una declaración de actividades y otra de bienes patrimoniales al inicio de su mandato y «en el plazo de los 30 días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas». Cuando desembarcó en el Senado en julio de 2022, Feijóo rellenó la preceptiva declaración de actividades. Entonces, el único cargo que desempeñaba, al igual que ahora, era el de presidente del PP, y, aunque econoció un beneficio de 85.601 euros como rendimientos de trabajos, no constaba ese complemento salarial que le paga Génova.