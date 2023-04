Feijóo critica a Sánchez por «agachar las orejas» y no abordar en la ley la okupación

La ley de la vivienda ha entrado de lleno en la precampaña electoral. Frente al alborozo del Gobierno, especialmente del ala morada, el PP de Alberto Núñez Feijóo redobla sus ataques contra una norma que tendrá «efectos contrarios a los deseados». Vaticinan los populares que topar el alquiler como quieren Pedro Sánchez y sus aliados parlamentarios conllevará una subida de los precios y donde no se puedan subir por ley se retirarán muchas viviendas del mercado. «Intervenir los precios suena muy bien, pero funciona muy mal», advirtió este sábado el propio Feijóo, que acusó al presidente socialista de haberse «podemizado».

En un acto en Cantabria, el líder del PP avisó de que su partido no va a poner en práctica esos topes donde gobiernen y no descarta recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional. Criticó también al Ejecutivo por «agachar las orejas» y hacer una norma a medida de Podemos, Esquerra y EH Bildu al no incluir «ni una palabra» sobre la okupación. «Es una vergüenza y revelador -aseveró-que el Gobierno no proteja a cincuenta familias españolas que ven ocupadas sus casas todos los días de todos los meses del año».

Feijóo insistió en que su partido presentará un «modelo alternativo» a la norma del Gobierno, en la que habrá «más ayudas, más seguridad» para arrendadores y arrendatarios y se escuchará al sector. Censuró nuevamente que la política una materia de Estado se haya abordado con «la minoría independentista y populista». «España no es ni Podemos 1, ni Podemos 2, ni Bildu, ni ERC», zanjó.