Feijóo califica de «temeridad» el «volantazo» del Gobierno respecto al Sáhara El futuro líder del PP avisa de que no admitirá «ninguna ambigüedad» con relación a la pertenencia de Ceuta y Melilla

Alberto Núñez Feijóo ha sido rotundo contra Pedro Sánchez por su «volantazo» en la política exterior con respecto a la autonomía del Sáhara. El futuro líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de actuar con «temeridad» y «deslealtad» y ha advertido que desde su partido no admitirán «ambigüedades» con Ceuta y Melilla. «Los españoles no tenemos que enterarnos de la política exterior de España a través del Gobierno de Marruecos. No podemos aceptarlo», ha aseverado.

A su juicio, ese cambio de posición en la política exterior de España «no puede ser decidido por un gobierno y menos por un partido». El líder gallego ha recordado que no se debe discutir «públicamente» la política internacional del país ya que este necesita «tener prestigio internacional, ser previsible y que sus socios y aliados confíen en él».

En su intervención ha asegurado que nadie cuente con él para «decidir unilateralmente» la política exterior de España y la ruptura de los consensos en los que siempre se ha impulsado: «Un cambio de la política exterior no puede decidirla un presidente y su gobierno de modo unilateral». Feijóo ha lamentado

En un acto en Valladolid, Feijóo ha lamentado que casi 50 años de acuerdos en política exterior «no hayan sobrevivido al presidente Sánchez»y que con decisiones y actuaciones como las que lleva a cabo Sánchez, «con medio gobierno en contra de Ucrania y medio pro Marruecos», la credibilidad de España se devalúa. «Una credibilidad ganada en décadas de democracia, no tiene derecho a llevarse por delante la credibilidad del Reino de España», ha remarcado.

Soberbia

El todavía presidente de la Xunta señalado que ni Adolfo Suárez, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy «han hecho una política exterior con tanta frivolidad, soberbia e improvisación». Y ha exigido al Gobierno que aclare «que ha pactado» con Marruecos a cambio de su apoyo en favor de un modelo de mayor autonomía para el Sáhara.

El PP, ha dicho, está a disposición del Ejecutivo en política exterior, porque es su «deber» y lo cumplirá «en cualquier circunstancia», pero lo hará «si hay información completa, lealtad y transparencia». «Si hay todo lo que no hay en este momento», ha apostillado