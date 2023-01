Feijóo busca comprometer a Sánchez con su plan para que gobierne la lista más votada

Lanzado a la carrera electoral hacia la cita con las urnas autonómicas y municipales que concibe el primer 'round' para las generales de previstas para final de año, Alberto Núñez Feijóo ha elegido hoy un marco cargado de simbolismo en la historia política de España -Cádiz- para oficializar el plan de regeneración democrática que ha ido desgranando en píldoras en los últimos meses. El presidente del PP presentará a mediodía su iniciativa en el Oratorio de San Felipe Neri de la capital gaditana, cuna de la Constitución liberal de 1812 –'la Pepa'-, en la que plasmará su oferta de pacto para que gobierne las instituciones la lista más votada, un planteamiento que forma parte del ideario del dirigente gallego desde su liderazgo en la Xunta, que él comandó encadenando cuatro mayorías absolutas; es decir, sin tener que pactar con ninguna otra fuerza política. Feijóo pretende sacudirse así la presión de eventuales acuerdos con Vox en el futuro, que el líder de los populares quiere sortear con hegemonías en las urnas los suficientemente holgadas para evitar repetir el complicado ensayo en Castilla y León, al tiempo que intenta endosar la carga al presidente Sánchez. Un Sánchez al que interpelará con las reformas en la elección del Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional que ya formaron parte de las frustradas negociaciones de su partido con el Gobierno para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

La última vez que Feijóo y los suyos habían aireado su propuesta recurrente para que se respete la candidatura que coseche más votos a la hora de configurar los gobiernos de ayuntamientos, autonomías y Moncloa fue a mediados de la semana pasada, cuando el PSOE de Castilla y León le retó a romper con Vox en esa comunidad a cambio de dotar al presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, de la estabilidad necesaria para seguir en el poder. Génova interpretó la mano tendida como un caramelo envenenado y esgrimió ante el ofrecimiento de sus rivales la exigencia de que se permita gobernar a la lista más votada, advirtiendo a los socialistas de que no cabe que reclamen a otros lo que ellos no hacen manteniendo sus alianzas con Unidas Podemos y los independentistas.

Desde que aterrizó en Génova tras la traumática pugna interna que provocó la salida de Pablo Casado, Feijóo ha defendido la necesidad de recomponer un centro político en España articulado en torno a su partido y al PSOE y del que no tironeen «los extremos» que identifica con Vox y con Podemos. En estos meses y sin ningún acercamiento tangible entre los dos grandes partidos del país, el líder del PP ha ido endureciendo su discurso contra Sánchez, al que atribuye hoy la responsabilidad del deterioro institucional que sufre el Estado por sus cesiones al independentismo con gestos como la supresión del delito de sedición y la malversación; y también por su intento de «controlar» el Poder Judicial, acusación contra la que los socialistas se revuelven culpando a los populares del insólito bloqueo ya de cuatro años en la renovación del CGPJ. La bandera de la lista más votada tiene de marco coyuntural el largo y decisivo ciclo electoral de este año en España, con el líder de la oposición tratando de zafarse de la pesadilla de quedar maniatado por Vox. Pero también enlaza con la arraigada convicción de Feijóo en las mayorías identificables para gobernar. Si la lista más votada tuviera preeminencia, Sánchez comandaría la Moncloa como lo hace hoy y dos barones autonómicos tan representativos como el andaluz Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso no habrían alcanzado el poder en las legislaturas en las que las no ganaron las autonómicas.

El respeto a la candidatura más votada exigiría lo más parecido a un pacto de Estado que no parece factible en estos momentos, y menos en plena refriega camino de las urnas. Tal y como anunció Feijóo en su comparecencia de balance del año 2022, el pasado 30 de diciembre, las iniciativas de regeneración democrática propuestas se encuadrarán en un Plan de Calidad Institucional, en el que también se incluirá el proyecto ya enviado a la Moncloa el pasado mes de julio para que la elección de los vocales del CCPJ sea de extracción judicial como recomienda la Comisión Europea y para vetar que puedan alcanzar el Constitucional cargos políticos en los cinco años siguientes a haber dejado el desempeño de sus funciones. Génova sostiene que este era uno de los acuerdos sellados con el Gobierno antes de que las negociaciones para actualizar el Poder Judicial reventaran, según los populares por los manejos de Sánchez con ERC para eliminar la sedición y según el Ejecutivo, por la debilidad de Feijóo frente al sector más radicalizado de su partido. Si se cortocircuitaran las 'puertas giratorias' entre la política y la magistratura como pretende el PP, los tres jueces que se sientan en el Consejo de Ministros -Pilar Llop, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles- no podrían retornar de inmediato a dictar sentencias. Y ni el exministro de Justicia Juan Carlos Campo ni la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez formarían parte del Tribunal Constitucional.