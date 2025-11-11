Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Juan Francisco Pérez Llorca, durante la celebración este lunes de la junta de Síndics. E. P.

Feijóo propone a Pérez Llorca para sustituir a Mazón y cerrar el pacto con Vox

Tellado exige a los de Abascal «altura de miras y no cálculo electoral»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:47

Comenta

El reloj está en marcha. A ocho días para que acabe el plazo previsto para proponer al candidato a suceder a Carlos Mazón al frente ... de la Generalitat Valenciana, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido este martes una conversación con Juanfran Pérez Llorca para comunicarle de forma oficial que es el elegido para relevar al presidente interino hasta que se celebren las próximas elecciones autonómicas y buscar así un pacto con Vox, con el que el candidato ha mantenido una interlocución negociadora a lo largo de esta legislatura. El secretario general, Miguel Tellado, por su parte, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional.

