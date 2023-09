Feijóo asumirá hoy su previsible derrota y no facilitará la investidura de Sánchez

12:31

Herminio Rufino Sancho Iñiguez, disputado del PSOE, que ha provocado la anécdota de la votación al decir 'sí' en un primer momento, ha explicado al a salida del Hemiciclo que había dicho 'sí' cuando corrigieron su apellido. En un primer momento dijeron Sánchez y no Sancho, por lo que él dijo 'sí' al escuchar su apellido de forma correcta: «Sancho sí, no. Que soy Sancho, no Sánchez». «A partir de ahí se provocó el malentendido», ha señalado.