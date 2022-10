Feijóo plantea el desalojo exprés de okupas y penas de hasta tres años de prisión

Alberto Núñez Feijóo inauguró este viernes en Barcelona las convenciones sectoriales que el PP celebrará por toda España en los próximos meses con la vista puesta en las locales y autonómicas de mayo y en las que se abordarán distintas problemáticas como el de la okupación ilegal de viviendas. En los últimos años, según aducen los populares, este fenómeno se ha disparado y al día se producen ya medio centenar de denuncias, de las que el 43% se concentran en Cataluña. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja», aseveró el expresidente de la Xunta, que acusó al Gobierno de mirar para otro lado ante esta realidad.

Acompañado por la plana mayor del partido en esta comunidad, Feijóo desgranó las principales líneas que sobre esta materia incluye la proposición de ley presentada por su partido en el Congreso este verano y que, entre otras medidas, incluye el desalojo en un plazo máximo de 24 horas en aquellos casos en que los ocupantes de un domicilio no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda y el desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, en la que, por ejemplo, se ha entrado en la casa sin llaves, echando la puerta abajo.

Además, el PP propone reforzar las penas del delito de usurpación, con condenas de hasta tres años de prisión, y mejorar la protección jurídica ante «las mafias de la ocupación». Reclama también que los ocupantes ilegales no puedan inscribirse en el padrón municipal, que se prohiba que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de domicilio y devolver las cantidades abonadas por los propietarios de viviendas 'okupadas' en impuestos relacionados con esa propiedad. «Es sorprendente que haya ayuntamientos que miren para otro lado y cobren estos impuestos», aseguró Feijóo, que considera esta situación una «doble burla al Estado de derecho».

Critica la «indefinición» del Gobierno

El líder del PP manifestó que que «hay determinados comportamientos de políticos en la ciudad de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la 'okupación' de viviendas», en alusión a Ada Colau, que fue activista antidesahucios antes de llegar a la alcaldía de la Ciudad Condal. Deploró que esta problemática no forme parte de las principales preocupaciones de la Generalitat y acusó al Ejecutivo de moverse «entre la indefinición y la división» en este asunto «con unos ministros -recalcó- que están en contra de la okupación, otros tibios que no se definen y otros que lo entienden». «Hay muchas posturas diferentes en el Gobierno de la Nación y ante esto no podemos ser tibios», defendió.

Con su proposición de ley el PP buscará en la Cámara baja que todos los partidos se definan. «Se verá quién está de acuerdo y quién no», dijo Feijóo, para quien no es posible defender a «aquellos que se creen que se puede vivir a costa del trabajo y del esfuerzo de los demás».

Ley de Vivienda

El jefe de la oposición se refirió también a la Ley de Vivienda que, al igual que ha ocurrido en los dos últimos años ha estado una vez más en el centro del pulso que Unidas Podemos planteó al PSOE para dar su apoyo a los Presupuestos del Estado y que en la actualidad sigue a la espera de que finalice el periodo de presentación de enmiendas para continuar con su tramitación parlamentaria.

Mostró su rechazo a este texto porque dice que «la regulación de los precios de alquiler no ha funcionado» ninguna de las ciudades donde se ha aplicado, como París, Berlín o Barcelona, y propuso «abaratar los precios del suelo» para «evitar la especulación en la construcción de viviendas dignas», así como establecer ayudas al alquiler, «imprescindibles» para los jóvenes. «Si desviamos la atención no solucionamos nada y empeoramos todo», señaló.

El presidente popular aprovechó su paso por Barcelona para acusar al PSC de «garantizar la continuidad del independentismo en la Generalitat» tras la salida de Junts del Govern, pese a haberse presentado como alternativa en las elecciones catalanas. «Nosotros no vamos a apuntalar y asegurar el gobierno independentista de Cataluña nunca -avisó-, porque creemos que es malo para Cataluña siempre».